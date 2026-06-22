… o primeiro-ministro britânico preparava a sua demissão que se concretizou esta manhã. Keir Starmer, cada vez mais fragilizado no Governo e dentro do seu partido, decidiu mesmo sair de Downing Street, um cenário já previsto por Trump. Estamos a acompanhar a crise política no Reino Unido ao minuto, neste artigo em direto.

O economista chefe da Allianz GI desdramatizou o eventual regresso de Portugal ao défice público, reforçando que os investidores não vão ficar preocupados, face ao equilíbrio orçamental que contrasta com outros países. Christian Schulz prevê ainda que o BCE possa subir juros em setembro se se confirmar uma descida (limitada) dos preços do petróleo.

Com o Verão e as férias à porta, a União Europeia alcançou um acordo histórico sobre os direitos dos passageiros que escolhem o avião para viajar. Há várias regras que vão mudar. Por exemplo, as companhias aéreas não serão obrigadas a permitir uma mala de cabine gratuita, como propunham os eurodeputados, mas haverá mais transparência nos preços e as famílias com crianças não terão de pagar mais para viajarem juntos. Já a compensação por horas de atraso dos voos acabou por se manter inalterada: só existe se passarem três horas do previsto.

O dia de ontem ficou marcado por uma tragédia: um pai atirou-se de um oitavo andar com a filha de quatro anos, depois de uma discussão com a mãe da menina. Especialistas alertam para risco de contágio com o caso de Valpaços.

Na política, o fim de semana teve as cores do PSD, que viveu o seu congresso. Luís Montenegro, no seu discurso de encerramento, prometeu que o Governo não vai cair no pântano, não poupando farpas a André Ventura e a Pedro Passos Coelho.

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