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Enquanto dormia…
… o primeiro-ministro britânico preparava a sua demissão que se concretizou esta manhã. Keir Starmer, cada vez mais fragilizado no Governo e dentro do seu partido, decidiu mesmo sair de Downing Street, um cenário já previsto por Trump. Estamos a acompanhar a crise política no Reino Unido ao minuto, neste artigo em direto.
O economista chefe da Allianz GI desdramatizou o eventual regresso de Portugal ao défice público, reforçando que os investidores não vão ficar preocupados, face ao equilíbrio orçamental que contrasta com outros países. Christian Schulz prevê ainda que o BCE possa subir juros em setembro se se confirmar uma descida (limitada) dos preços do petróleo.
Com o Verão e as férias à porta, a União Europeia alcançou um acordo histórico sobre os direitos dos passageiros que escolhem o avião para viajar. Há várias regras que vão mudar. Por exemplo, as companhias aéreas não serão obrigadas a permitir uma mala de cabine gratuita, como propunham os eurodeputados, mas haverá mais transparência nos preços e as famílias com crianças não terão de pagar mais para viajarem juntos. Já a compensação por horas de atraso dos voos acabou por se manter inalterada: só existe se passarem três horas do previsto.
O dia de ontem ficou marcado por uma tragédia: um pai atirou-se de um oitavo andar com a filha de quatro anos, depois de uma discussão com a mãe da menina. Especialistas alertam para risco de contágio com o caso de Valpaços.
Na política, o fim de semana teve as cores do PSD, que viveu o seu congresso. Luís Montenegro, no seu discurso de encerramento, prometeu que o Governo não vai cair no pântano, não poupando farpas a André Ventura e a Pedro Passos Coelho.
Nesta newsletter encontra as notícias de que precisa para começar esta segunda-feira bem informado. Ao longo do dia temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, tem sempre desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Um bom dia, e até já.
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OUTRAS NOTÍCIAS
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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Depois do empate frente ao Uruguai e com possibilidade de apuramento, os jogadores de Cabo Verde quiseram mostrar que estão no Mundial para competir e garantem que não querem ser só uma “surpresa”.
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Mundial 2026
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Nova Zelândia começou melhor e adiantou-se por Surman (15'). Zico (58') e Salah (67') empurraram o Egito para a história, com a sua primeira vitória num Mundial, selada por Trezeguet (82').
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Mundial 2026
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Cabo Verde provou que nulo com Espanha não foi acaso, ao empatar com o Uruguai. Tubarões Azuis, que estiveram em vantagem e desvantagem, só dependem de si na última ronda com a Arábia Saudita (2-2).
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Mundial 2026
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À boleia de uma exibição brutal do guarda-redes Alireza Beiranvand, o Irão travou a Bélgica e tem agora dois pontos depois de duas jornadas num Mundial onde atravessa condições sem paralelo (0-0).
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Mundial 2026
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O avançado estreou-se a titular no Mundial 2026 e só precisou de 10 minutos para abrir o marcador. Oyarzabal bisou e Espanha goleou a Arábia Saudita em Atlanta, somando o primeiro triunfo (4-0).
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Mundial 2026
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Francisco Marcos foi jogador, treinador, agente e dirigente. O português, que está no Hall of Fame, mudou o futebol nos EUA e já foi a 15 Mundiais. Entrevista do Observador em Houston.
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Mundial 2026
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Nenhuma das explicações é científica como a preparação operada por Martínez. A primeira é o clima e a geografia. A segunda é o desgaste das viagens. A terceira é o fator humano – altamente falível.
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Mundial 2026
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Aos 37 anos, o guarda-redes de Curaçau fez 15 defesas contra o Equador e garantiu o primeiro ponto do país no Campeonato do Mundo. No fim, brincou e disse que merece uma estátua nas Caraíbas.
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PODCASTS
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Ciência
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As campainhas de alerta soaram por todo o mundo: “Vem aí um El Niño especialmente forte”. Tanto bastou para o culpar de calores e frios quando o importante é entender como se forma e como nos impacta.
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Economia
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Gaslighting é a expressão utilizada para designar uma prática condenável de manipulação do outro. Uma prática mais comum em gestão do que pensamos. Ajudamos a identificar os sinais.
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Religião
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Os livros de Job e Jonas contam as histórias de duas personagens diferentes, mas ambas funcionam como parábolas sobre a justiça e o sofrimento humano. O novo episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Cultura
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Nova dose de propostas, desta vez com a memória da detenção de um ditador, os segredos de uma jornalista espanhola, (mais) true crime para o povo e a série sobre o Kevin que pode bem ir à vida dele.
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Relações
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Esta semana falamos da bactéria da Rita, de não saber fazer compras online e de amigos que se queixam sempre das mesmas coisas. Tudo isto enquanto falamos baixinho porque alguém bebeu demasiado ontem.
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Governo
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Esta semana a pergunta é respondida por Susana Peralta. Poderá um ala do PSD juntar-se a uma ala do Chega e ainda abraçar a IL para criar uma nova forma partidária, com Pedro Passos Coelho na liderança?
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O que se passa lá fora
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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O problema com o PSD não é ter renegado a ideologia dos seus fundadores – o problema mesmo é ser cada vez menos um partido de ideias e propostas e mais um partido de simples ocupação do poder.
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As tradwives, como uma espécie de movimento político, parecem tentar responder a esta ansiedade feminina com a mensagem central de que a sua satisfação não será conseguida imitando os homens.
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Ainda obrigamos um miúdo de dezassete anos a mostrar que o que sabe é mesmo seu, e já não pedimos a quem se candidata a mandar em nós que prove acreditar no que diz.
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Uma coisa é não desejar um bloco central, outra é considerar que, no pântano em que nos movemos, não é possível nenhuma reforma.
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MAIS PARA LER
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Cinema
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A 68.ª edição da “catedral” do cinema animado inaugura a Cidade Internacional do Cinema de Animação e coloca a Europa no centro da reflexão sobre o futuro da indústria. Começa este domingo.
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Crítica de Livros
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O mais extraordinário em "Carne", o romance, é a eliminação absoluta do eu, da subjetividade, levando a que István, o protagonista, seja o puro fruto das circunstâncias com que se vai deparando
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