Os primeiros desafios políticos de 2022. O ano em que tudo pode mudar

Rui Rio. Cumprir a profecia

A estratégia estava traçada desde o início e era partilhada por todos os que privaram com o líder social-democrata desde o minuto zero do seu mandato. Aguentar as europeias, sobreviver às primeiras legislativas, fazer das autárquicas o ponto de viragem, esperar eleições antecipadas e então derrotar os socialistas. Rui Rio queria um remake do “pântano” de Guterres e o remake chegou, com todas as devidas distâncias.

O presidente do PSD chega a estas eleições internas em condições que nunca teve: conquistou o inimaginável nas autárquicas, varreu a oposição interna e criou uma dinâmica que as sondagens parecem acompanhar e alimentar ao ponto de ser razoável colocar a hipótese real de ganhar as legislativas. Mas ganhar eleições deixou de ser sinónimo de governar. E esse é o maior quebra-cabeças do líder social-democrata.

Ao contrário de Costa, Rio não perde um segundo a sonhar com maioria absoluta. O facto de ter riscado André Ventura do leque de soluções faz com um maioria construída à direita seja difícil de antecipar. Por isso, se vencer as eleições, o presidente do PSD já fez saber que conta com a boa-fé dos socialistas para governar pelo menos dois anos (diz que o desejável são quatro, com avaliação a meio). E começar a construir a partir daí um projeto maioritário, idêntico ao ciclo de Cavaco Silva.

Existe um obstáculo óbvio nessa estratégia: acreditar que o PS vai permitir que Rio governe em minoria. O líder social-democrata acredita que sim, que os socialistas vão precisar de tempo para se organizarem no pós-Costa e que nessa janela temporal será possível fechar um acordo de cavalheiros. A ver.

O cenário alternativo existe na cabeça de Rio e o líder social-democrata já deu sinais públicos e privados de que quer continuar à frente do partido mesmo perdendo as legislativas. Resta saber se o partido o permitirá. Ou melhor, se está em condições de o impedir: Rangel está fora, Moedas está a conhecer os cantos à casa em Lisboa, Montenegro ainda lambe as feridas da última derrota e o partido não parece estar esfuziante com a hipótese de um regresso, Pinto Luz (ainda) não tem força política para chegar à liderança… Nesta altura do campeonato, não há quadros óbvios em condições de derrotar Rio. Mas a realidade é dinâmica e uma nova derrota nas legislativas pode voltar a virar do avesso o PSD.