Enquanto dormia… …o PSD introduzia mudanças na lei da nacionalidade, separando a questão da perda de nacionalidade do diploma original. O objetivo é que a norma polémica não “contamine” decisões e, sobretudo, para evitar problemas de constitucionalidade. As votações que iam arrancar esta quarta-feira devem ser adiadas. O PS anunciou que se vai abster na votação do Orçamento do Estado, invocando a necessidade de “estabilidade política”. Na reunião da Comissão Política de ontem, José Luís Carneiro falou numa “abstenção exigente”, a fazer lembrar a “abstenção violenta” de António José Seguro, em 2011. A propósito de António José Seguro, os socialistas preparam-se para o apoiar formalmente a sua candidatura à Presidência da República. A agência Lusa noticiou ontem que Carneiro deverá propor isso à Comissão Nacional do próximo domingo e Carneiro praticamente confirmou: “Não posso desmentir”, disse aos jornalistas. E a propósito de presidenciais, é mesmo esse o tema do novo episódio de A História do Dia, onde o João Santos Duarte e o Miguel Santos Carrapatoso discutem a vantagem de Gouveia e Melo nas sondagens e a dinâmica dos restantes candidatos. Os seis candidatos à presidência do Benfica deram seis entrevistas à BTV, de meia hora cada uma, e o Bruno Roseiro ouviu todas. Passivo, naming, Mourinho e formação foram alguns dos temas abordados. Na véspera das eleições, que acontecem no dia 23 deste mês, haverá ainda um debate entre todos os candidatos. Nesta newsletter encontra a informação necessária para este início de dia. Vamos continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra. Uma boa quarta-feira.