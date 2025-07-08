… Cinco respostas sobre os helicópteros do INEM. Um contrato por cumprir, o atraso no concurso e o socorro a meio-gás que demorou 5h30. A Força Aérea só tem um helicóptero para operar à noite e a Gulf Med não está a cumprir o contrato e só tem dois helicópteros no terreno. “Os responsáveis têm um rosto: Governo e INEM”, diz sindicato. O INEM está, mais uma vez, debaixo de fogo. A Força Aérea tem vindo a colmatar as falhas deste serviço, mas não consegue chegar a todo o lado. Num novo episódio do podcast “A História do Dia”, o jornalista Tiago Caeiro é o convidado para explicar tudo o que está a levar o INEM a ser novamente alvo de críticas.