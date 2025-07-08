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OUTRAS NOTÍCIAS
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Rádio Observador
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O INEM está de novo debaixo de fogo. A Força Aérea está a colmatar as falhas deste serviço, mas não consegue chegar a todo o lado. Tiago Caeiro, jornalista, é o convidado.
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Rádio Observador
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Spínola: os berros, os pontapés debaixo da mesa e as indecisões. A prisão na mesma cela que dois diretores da PIDE. E a fuga para Espanha. Segunda parte da conversa com o coronel Sanches Osório.
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Rádio Observador
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Alberto Gonçalves comenta os gastos das autarquias em espetáculos de variedades.
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Saúde Mental
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A primeira paciente de Gabriela Salazar, ainda durante o estágio, foi uma criança de onze anos vítima de abusos sexuais. Este caso acabou por definir o rumo da carreira da psicóloga.
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Educação
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Ele veio para ficar, mas qual é a origem da palavra "calor"? O Marco Neves explicou ainda se Coimbra tem ou não o melhor português e esclarece uma dúvida que envolve o "porque" e o "por que".
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Guerra
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Localidade de Dachne, em Dnipropetrovsk, é o epicentro de fortes combates com exército ucraniano a reforçar meios. Forças de Kiev estão em minoria e Rússia pode mesmo ter capacidade para avançar.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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As eleições autárquicas são uma oportunidade de descermos ao micro-cosmos do País. Que nos mostra contradições entre o discurso e a prática.
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Há alturas em que não se pode faltar ao combate, sob pena de se perder identidade e coerência. No número de Ventura, o PSD desperdiçou uma enorme oportunidade de marcar e se distinguir do Chega.
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Só não tenho a certeza que a CMTV seja o canal ideal para a emissão. É mais adequado transmitir no Canal Panda, uma vez que grande parte do que vai ser ali dito são histórias de embalar crianças.
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O humor é sinal de boa saúde. Sinal de boa saúde pessoal e social. Sinal de muito boa saúde. Não dêem cabo dele. Não construam uma sociedade intimidada.
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A ascensão meteórica de pessoas como Mariana Leitão ou João Maria Jonet são expressões da decadência das nossas elites.
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MAIS PARA LER
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Música
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Os anos passam, os Iron Maiden abraçam-nos e não há ninguém como eles. Num desfilar de clássicos ao alcance de poucos, os mestres do heavy metal demonstraram que ainda têm combustível para mais.
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Séries
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São dias de regressos: de autoras de comédias consagradas, de desportos nem sem bem amados, de ficção científica de referência. Mas também há primeiras vezes, incluindo de produções espanholas.
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Crítica de Livros
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Um portefólio fotográfico que no Funchal surpreendeu gente transportando ou vendendo flores, colocado em diálogo com um extenso inventário de velhos postais ilustrados. Uma obra de referência.
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Crítica de Livros
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A história de um filho que deixou tudo o que o ligava aos pais: dez anos depois, onde e como está? Numa narrativa de pouca ambição, há uma história cujo final queremos conhecer, mas pouco mais.
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