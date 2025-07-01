Enquanto dormia…

… (se é que conseguiu dormir com este calor) saíram os avisos do IPMA com o mapa para esta terça-feira: os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja; Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra estarão sob aviso amarelo. As temperaturas máximas vão oscilar os 24º (em Aveiro) e os 43º (em Beja).

Também foi (literalmente) escaldante a sessão de ontem do julgamento que opõe os Anjos a Joana Marques, com as quatro ventoínhas a serem insuficientes para atenuar os 39º que se sentiam na sala quando Ricardo Araújo Pereira depôs como testemunha. “Se alguém os ameaça de morte, é indiferente. Se alguém se ri deles eles pedem um milhão de euros”, disse o humorista. Pode ler os principais diálogos e argumentos da sessão neste especial da Joana Moreira com ilustrações desenhadas na sala por Teresa Dias Costa.

O Governo notificou em Junho 40 mil imigrantes ilegais para abandonarem o país. Mas… como funcionam estas notificações de abandono voluntário? Em quanto tempo devem ser cumpridas? É possível adiar ou recorrer? O que acontece quando o afastamento voluntário não é cumprido? E como é que se passa ao afastamento coercivo e à expulsão? Pode encontrar as respostas possíveis a estas perguntas neste artigo. Este é também o tema de hoje do nosso podcast A História do Dia.

Esta terça-feira sai mais um episódio do podcast de ficção O Zé faz 25. Uma ameaça de morte leva o melhor amigo de Zé a revelar um segredo escondido. E o inspetor da PJ recebe um pedido de ajuda inesperado. É uma co-produção com a Coyote Vadio que tem realização de Manuel Pureza e conta com as vozes de atores como Paulo Calatré, Sara Matos, Helena Caldeira, Madalena Almeida, Cristóvão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, Rafael Medrado, José Raposo, Carla Maciel e Tiago Teotónio Pereira.

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