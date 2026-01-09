Enquanto dormia…

… o Observador fazia contas às declarações de rendimentos de Marques Mendes. Chegou a ter ativos de 670 mil euros, foi sócio de uma editora e de uma empresa de fraldas. Tem a mesma casa em Oeiras há mais de 30 anos e comprou uma moradia no Algarve. Declarou participação em empresas e rendimentos na Abreu Advogados. Conheça aqui os detalhes dos números do candidato a Presidente — e acompanhe aqui ao minuto todos os desenvolvimentos da campanha.

Após três pessoas terem morrido enquanto esperavam pelo INEM, a ministra da Saúde recusa demitir-se e faz depender a saída do Governo de Luís Montenegro. Já Marcelo quer explicações rápidas. Ao mesmo tempo, também na Saúde, confirmámos que 70 ambulâncias ficam retidas diariamente nos hospitais. Internamentos estão cheios e Governo não agiu para resolver casos sociais, diz APAH.

Há mudanças na Galp, que fica minoritária na empresa que vai ter a refinaria de Sines — mas 20% garante “um conjunto de direitos que permitem assegurar decisões estratégicas”, dizem os presidentes executivos em entrevista. Serão negociadas decisões em que a parte portuguesa terá mais peso. O Governo foi informado de fusão com a Moeve que mantém marca.

A Galp é também o tema da História do Dia: a parceria com a espanhola Moeve envolve postos, energia e a única refinaria portuguesa. O que está em causa neste negócio?

Continuamos a acompanhar os acontecimentos na Venezuela. Os erros do Iraque, os custos militares prolongados e a Europa à espreita: que impacto pode ter o que se passa naquele país sul-americano nas contas dos EUA? Vamos continuar atentos a todos os desenvolvimentos (da mesma forma que estaremos em permanente atualização face ao que se passa na Ucrânia, onde já hoje um ataque russo em Kiev fez quatro mortos).

Nesta newsletter tem a informação essencial para o começo de mais um dia. Vamos continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma intervalo, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.