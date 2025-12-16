Enquanto dormia…

… O Observador explicava ao detalhe tudo o que aconteceu com a Lei da Nacionalidade. Os Juízes do Tribunal Constitucional deram razão ao PS em cinco normas e declararam o diploma inconstitucional. Mas, na verdade, o Governo vê-se mais perto de mudar o esqueleto da lei. Segue-se processo de alterações no Parlamento, com muitas dúvidas sobre a posição do Chega.

A noite de ontem ficou marcada pelo embate entre Gouveia e Melo e André Ventura. O debate centrou-se em grande medida na disputa pelos eleitores que estarão inclinados a castigar os partidos tradicionais. De um lado, o almirante reclamou-se como “o único” candidato verdadeiramente suprapartidário; Ventura, por sua vez, tentou posicionar-se como aquele que vem “para dar um murro na mesa do sistema”. No final, e apesar do bom debate, cordato mas vivo, o melhor Gouveia e Melo não chegou para derrotar Ventura.

Ainda sobre as presidenciais, boas notícias para o líder do Chega: André Ventura aparece em primeiro lugar numa sondagem da Universidade Católica, publicada esta segunda-feira por RTP, Antena 1 e Público. Segundo este estudo de opinião há um empate técnico na frente da corrida a Belém, com o líder do Chega com 22% dos votos, Luís Marques Mendes com 20% e Henrique Gouveia e Melo com 18%, depois da distribuição de indecisos. Isto porque a margem de erro é de 2,8%. Apesar de tudo, Ventura consolida a vantagem no Radar das Sondagens do Observador.

A terminar, destaque para a história da Irmã Myri, a freira portuguesa que sobreviveu à guerra na Síria. Uma reportagem exclusiva, feita a partir daquele país, e que conta como Maria Lúcia, nome de batismo da Irmã Myri, a única freira portuguesa a viver na Síria, começou por ser uma estudante de Medicina Veterinária e acabou num mosteiro que foi bombardeado três vezes.