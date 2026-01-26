Enquanto dormia…

… o Observador lançava um novo votómetro para a segunda das Presidenciais. Com a segunda volta reduzida a dois candidatos, António José Seguro e André Ventura, o Observador acrescentou novas perguntas a uma ferramenta que foi um sucesso na primeira volta. Agora já pode fazer o novo votómetro e descobrir com que candidato mais se identifica.

Outra novidade da segunda volta é a Votorologia do Observador. Num simulador criado pelo Observador pode fazer a sua aposta sobre para onde se vão deslocar, na segunda volta, os eleitorados dos candidatos que ficaram pelo caminho, sendo ainda possível distribuir a abstenção. Faça já as suas previsões.

André Ventura e António José Seguro prosseguiram a campanha este fim-de-semana, mas num ritmo muito mais lento, com pouca ações por dia. Mesmo que, em Presidenciais, the winner takes it all, o socialista quer evitar ser Presidente por poucochinho ou uma vitória pírrica e tem pedido uma “legitimidade” reforçada e “votação maciça”. Já André Ventura vai tentando desvalorizar os apoios que o candidato vai recebendo dos “partners do sistema” e acusa o adversário de fugir ao debate.

As novidades não param no Observador. Hoje às 12.10 a Rádio Observador estreia E o Resto é Ciência, um novo programa e podcast semanal com José Manuel Fernandes, publisher do Observador, e Miguel Miranda, geofísico e ex-presidente do IPMA. Após a passagem da tempestade Ingrid, o mote do primeiro episódio não podia ser mais atual: está a haver mais tempestades? E porque é que as baptizamos?

Depois da ida de 200 adeptos ao Seixal exigir mais resultados, a equipa do Benfica respondeu com uma goleada e venceu em casa o Estrela da Amadora por uns expressivos 4-0. Foi, precisamente, do Seixal que veio uma das boas notícias da noite para o Benfica, com Anísio Cabral, jovem de 17 anos, a marcar 62 segundos depois de entrar em campo.

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