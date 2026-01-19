|
|
|
|
Enquanto dormia…
… fazíamos o rescaldo da noite eleitoral que ditou que teremos, pela segunda vez na História do país, uma segunda volta em eleições presidenciais: António José Seguro e André Ventura foram os candidatos que conseguiram assegurar a passagem, com Seguro a ser claramente o mais votado (1,7 milhões de votos contra 1,3 milhões). Foi uma noite que “animou o PS, revolucionou a direita e desorientou o Governo”, reflete o nosso editor-adjunto de Política, Miguel Santos Carrapatoso, e onde não faltaram vencedores e vencidos, da esquerda à direita. Mas o que explica estes resultados? É ouvir o último episódio de A História do Dia, com Miguel Pinheiro e Pedro Benevides.
Nas sedes de campanha, houve ambientes para todos os gostos:
Quanto a curiosidades desta noite eleitoral, pode descobrir quais os locais onde cada um dos candidatos teve mais votos, como foram os votos dos emigrantes, o que nos diz a abstenção deste ato eleitoral e ver as melhores imagens da noite eleitoral na nossa fotogaleria.
Se quiser continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos relacionados com a votação, pode seguir o nosso liveblog. E para consultar resultados finais por distrito, concelho e freguesia, há sempre o nosso interativo.
Para lá da política nacional, assinala-se um desastre ferroviário em Espanha, com um descarrilamento que matou 39 pessoas. Os relatos dos passageiros impressionam.
E por fim, uma palavra sobre desporto, onde o Senegal conquistou a CAN. Por cá, o FC Porto derrotou o Vitória do Guimarães, mas a custo.
Nesta newsletter, tem a informação mais relevante para começar o dia bem informado. E já sabe que o Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para se distrair tem ainda os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.
Uma boa segunda-feira e tenha um excelente arranque de mais uma semana.
|
|
A NOITE ELEITORAL
|
|
|
|
Presidenciais 2026
|
|
Montenegro penhorou o Governo numa aposta demasiado arriscada. A partir desta noite, estará entre um PS que saliva pelo regresso ao poder e um Chega que quer ter em Ventura o líder de facto da direita
|
|
|
|
Presidenciais 2026
|
|
Na noite eleitoral, houve candidatos eufóricos, candidatos iludidos, candidatos humilhados e candidatos desorientados. Houve líderes que ressuscitaram. E houve um primeiro-ministro que levou uma lição
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODCASTS
|
|
|
|
Economia
|
|
A liderança têm de saber adaptar-se e mudar. A resistência das organizações e das pessoas à mudança pode ser fatal. Desaprender para mudar é um imperativo.
|
|
|
|
Relações
|
|
Ora, o Guilherme foi às aulas de dança da Rita e arrasou. Já lhe chamam "Joaguilherme Foncortés" e tudo. Além disso, falámos do cheiro novo do carro, de não saber votar e de engatar no trabalho.
|
|
|
|
|
Cultura
|
|
O clássico de Thomas Mann, agora reeditado, é uma das propostas para esta semana, além de Susan Sontag, “Night Manager”, “Heated Rivalry”, a exposição sobre Bordalo Pinheiro e um bolo de aniversário.
|
|
|
|
Direitos das Mulheres
|
|
Poeta, jornalista e professora, desafiou Cesário Verde para um duelo e ergueu a Voz do Operário. Angelina Vidal (1853-1917) exigiu justiça para as trabalhadoras, e a justiça abandonou-a à fome.
|
|
|
|
|
Governo
|
|
O caso de um ouvinte que já votou à esquerda do PS, mas é agora "um eleitor típico da AD". O que diz a ciência política sobre estas mudanças? E as reservas em votar Marques Mendes nas presidenciais.
|
|
|
|
Rádio Observador
|
|
António José Seguro venceu, mas vai defrontar André Ventura. 40 anos depois, o país volta a ter uma segunda volta. O que aconteceu nas Presidenciais? Análise com Miguel Pinheiro.
|
|
O QUE SE PASSA LÁ FORA
|
|
|
|
|
|
DESPORTO
|
|
|
|
|
OPINIÃO
|
|
|
|
Luís Montenegro nunca correu o risco de assumir uma agenda reformista, sempre preferiu gerir o dia-a-dia e tratar de se aguentar no poder. Mendes era o candidato ideal desse calculismo, e naufragou.
|
|
|
|
Os que rejeitam a divisão entre a direita e a esquerda dizem que a segunda volta será entre moderação e o radicalismo. Mais uma vez, não brinquem, ou será que DSeguro não tem radicais a apoiá-lo?
|
|
|
|
Também o canto da tecnologia nos promete controlo, domínio e conhecimento sobre o mundo, mas é uma promessa falsa que se transforma em pesadelo. E vemos como o mundo se degrada, e rapidamente.
|
|
|
|
Uma das coisas a reter das eleições é a reconfiguração do espaço político da direita portuguesa. Outra mais importante pois explica a primeira, é a capacidade de usar de forma efetiva as redes sociais
|
MAIS PARA LER
|
|
|
Cinema
|
|
O filme do norueguês Joachim Trier, com estreia portuguesa agendada para dia 29, foi o preferido dos membros da Academia de Cinema Europeu e arrebatou as principais categorias, fazendo o pleno.
|
|
|
|
|
Crítica de Livros
|
|
Em 2024, a filósofa Manon Garcia pediu uma licença sabática e assistiu ao julgamento do Caso Pelicot. "Viver com Homens" parte deste horror particular para uma análise abrangente e contundente.
|
|
|
|
Livros
|
|
A partir dos planos de publicação que as editoras apresentaram para a primeira metade do ano, esta é uma lista de sugestões que vai do romance à não-ficção, do ensaio à banda desenhada.
|
|
|
|
Restaurantes
|
|
De um take-away à italiana que virou rosticceria ao Bica do Sapato com pequeno-almoço, nos últimos meses a Grande Lisboa viu chegar novas mesas para qualquer ocasião. Reunimos 11, da Expo a Cascais.
|