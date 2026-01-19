Enquanto dormia…

… fazíamos o rescaldo da noite eleitoral que ditou que teremos, pela segunda vez na História do país, uma segunda volta em eleições presidenciais: António José Seguro e André Ventura foram os candidatos que conseguiram assegurar a passagem, com Seguro a ser claramente o mais votado (1,7 milhões de votos contra 1,3 milhões). Foi uma noite que “animou o PS, revolucionou a direita e desorientou o Governo”, reflete o nosso editor-adjunto de Política, Miguel Santos Carrapatoso, e onde não faltaram vencedores e vencidos, da esquerda à direita. Mas o que explica estes resultados? É ouvir o último episódio de A História do Dia, com Miguel Pinheiro e Pedro Benevides.

Nas sedes de campanha, houve ambientes para todos os gostos:

Quanto a curiosidades desta noite eleitoral, pode descobrir quais os locais onde cada um dos candidatos teve mais votos, como foram os votos dos emigrantes, o que nos diz a abstenção deste ato eleitoral e ver as melhores imagens da noite eleitoral na nossa fotogaleria.

Se quiser continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos relacionados com a votação, pode seguir o nosso liveblog. E para consultar resultados finais por distrito, concelho e freguesia, há sempre o nosso interativo.

Para lá da política nacional, assinala-se um desastre ferroviário em Espanha, com um descarrilamento que matou 39 pessoas. Os relatos dos passageiros impressionam.

E por fim, uma palavra sobre desporto, onde o Senegal conquistou a CAN. Por cá, o FC Porto derrotou o Vitória do Guimarães, mas a custo.

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