Rendimento das famílias subiu 25% desde 2017?

A frase

Tivemos uma enorme subida de 40% no salário mínimo nacional, o rendimento global das famílias subiu 25% nos últimos quatro anos”

António Costa

António Costa, primeiro-ministro, mas falando na qualidade de secretário-geral do PS candidato às eleições legislativas de 2022, atirou dois números a Rui Tavares, na tentativa de mostrar a preocupação do Governo em contribuir para o aumento de salários em Portugal. Costa disse que o salário mínimo nacional subiu 40%, sobre o rendimento das famílias, disse que este indicador melhorou 25% “nos últimos quatro anos”.

Vamos por partes. O salário mínimo nacional subiu 40% nos governos de António Costa. Em 2015, estava nos 505 euros e, em 2022, chegou aos 705 euros.

Neste caso, a verificação dos factos já tinha sido feita.

Vamos à segunda parte. Subiu o rendimento global das famílias 25% em quatro anos? É sempre difícil fazer a verificação do que é dito quando não é referido o indicador exato a que se pretende aludir. De qualquer forma, o Observador foi verificar o que mostram os números do INE, do Banco de Portugal e os da Pordata, que se baseia nos dados dos primeiros.

Mas, antes, uma outra ressalva. Quando se referia ao salário mínimo, António Costa fez a comparação entre o valor que entrou em vigor em 2022 e o que era praticado em 2015, ou seja, deu um exemplo de evolução de sete anos.

Mas quando fala sobre o aumento do rendimento global das famílias, o líder do PS refere que os 25% se referem aos “últimos quatro anos”. E, nesse período temporal, o Observador não encontrou qualquer indicador de rendimento disponível que tenha subido 25%.

Vejamos vários indicadores e comparações. Se formos aos últimos dados das contas nacionais do INE, referentes ao terceiro trimestre de 2021, verifica-se que o rendimento disponível bruto das famílias nesse período de três meses atingiu um total de 36.020 milhões de euros. O que significa que, face ao mesmo trimestre de 2017, este valor subiu 12,4%. Mas as contas não se fazem ao trimestre.

Para o conjunto de 2021, ainda não há valores disponíveis. Mas mesmo que anualizássemos os dados do INE — considerando que o quarto trimestre pesa cerca de 28% –, chegaríamos a uma variação (de 2021 face a 2017) de 12%.

Mas a que anos estaria António Costa a referir-se? Se tivermos em conta o ano 2020 (cujo rendimento dos agregados até caiu face ao ano anterior) face ao final de 2016, a subida é igualmente de 12%, subindo para 18% se compararmos 2020 com 2015, quando na Zona Euro o crescimento foi de 12,3%.

Se considerarmos os nossos cálculos anualizados de 2021, e face a 2015, quando António Costa foi eleito para primeiro mandato, então a subida chegaria perto dos 20%. Isto considerando os dados do INE para o rendimento disponível bruto do agregado. Mas ainda fazemos outra conta. Já que 2020 foi um ano pandémico, e como tal atípico, se olharmos para 2019, verificamos que a subida face a 2015 foi de quase 17%.

Estes indicadores são anuais, e como tal deve dividir-se pelos agregados existentes que o INE contabiliza em cerca de 4 milhões — dando cerca de 36.096 euros por família, em termos anuais, no final de 2020.

O Observador foi analisar outros indicadores. Se olharmos para as remunerações do trabalho a preços correntes, divulgadas pelo Banco de Portugal, o crescimento em 2020, face a 2016, foi de 20%. E, face a 2015, foi de 23,9%. Mas as remunerações do trabalho representam, em média, cerca de dois terços do rendimento disponível dos particulares em Portugal, acrescenta o Banco de Portugal. Este indicador (remunerações do trabalho) é, no entanto, o valor mais aproximado do referido por António Costa. Ainda assim, não significa que o rendimento cresça à mesma proporção.

Conclusão

Dado que António Costa não especificou o indicador a que se estava a referir quando falou de uma subida, em quatro anos, do rendimento global das famílias de 25%, em nenhum dos valores que o Observador verificou existe uma subida dessa magnitude.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

PAN apoia criminalização de abandono de animais e não o abandono de idosos?

A frase

O PAN é contra a criminalização do abandono de idosos nos hospitais mas defende a criminalização do abandono de animais de companhia”

Francisco Rodrigues dos Santos

Naquele que foi o primeiro debate de ambos os partidos na corrida às legislativas do próximo dia 30, num tom bastante aceso, a determinado momento o líder do CDS acusou o PAN de ser “contra a criminalização do abandono de idosos nos hospitais”, mas a favor da “criminalização do abandono de animais de companhia”. Sem uma resposta direta de Inês Sousa Real, Francisco Rodrigues dos Santos foi interrompendo a adversária, questionando-a sobre se o PAN tinha votado favoravelmente a proposta que o CDS apresentou. Sousa Real optou por não responder — mas a resposta seria “sim”.

De facto, em 2018, a maioria de esquerda no Parlamento chumbou mesmo o pacote legislativo apresentado pelo CDS que pretendia criminalizar abandono de idosos nos hospitais, conforme deu nota o Público. Mas nessa maioria de esquerda não se incluía o PAN que, aliás, tinha apresentado também uma proposta no mesmo sentido.

A votação em 2018 foi a segunda tentativa de fazer provar um pacote legislativo que, já em 2016, tinha sido chumbado pela mesma maioria no Parlamento. Já em 2015, na condição de deputado único do PAN, André Silva tinha votado favoravelmente a iniciativa de PSD e CDS, na altura no Governo. O documento passou na generalidade mas acabou por não passar no crivo da maioria parlamentar.

Em 2018, o PAN apresentou também um projeto de lei que visava a criminalização de novas condutas, uma das quais era, igualmente, o abandono em unidades de saúde, explicou André Silva ao Público.

Pretendia o PAN que o abandono fosse penalizado apenas nos casos e que o “idoso está claramente dependente e a cargo de alguém”, sendo que, no que diz respeito à pena prevista, era exatamente a mesma daquela que os democratas-cristãos pretendiam: até dois anos de prisão e 240 dias de multa.

A este projeto de lei, o PAN somava outro, relacionado com as burlas a idosos, o agravamento das penas de crimes de injúria, difamação e burla quando esteja em causa “pessoa particularmente indefesa em razão da idade”.

Além de o PAN ter votado ao lado do CDS as propostas por apresentadas pelos centristas, também o CDS votou a favor das iniciativas do PAN (e o PSD absteve-se), mas o voto contra das restantes bancadas impediu a continuidade das propostas na Assembleia da República.

Conclusão

É falso que o PAN seja contra a criminalização do abandono de idosos nos hospitais ou que tenha sequer votado contra a proposta que o CDS (e antes o CDS em conjunto com o PSD) apresentou na Assembleia da República. Desde a primeira tentativa de legislar nesse sentido que o PAN votou favoravelmente à proposta tendo depois, em 2018 — na última vez que o tema foi ao Parlamento — apresentado também propostas legislativas nesse sentido.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

PSD foi contra o aumento do salário mínimo?

A frase

Não vamos conseguir cumprir a melhoria do salário médio, a melhoria de todos os salários, com um governo que até contra o aumento do salário mínimo foi”

António Costa

Foi um dos momentos do duelo que pôs frente a frente António Costa e Rui Tavares: para fazer valer o seu ponto e provar que votar à esquerda do PS era dar uma oportunidade ao PSD de chegar ao poder, o socialista disse que Rui Rio até era contra o aumento do salário mínimo nacional. Terá razão?

A questão tem matizes e não deve ser respondida com ‘sim’ ou ‘não’. Grande parte do argumento de António Costa remete para a posição assumida por Rui Rio durante o período mais agudo da pandemia, no inverno de 2020, em que, de facto, o líder social-democrata questionou o “aumento significativo do salário mínimo” que estava a ser preparado para 2021.

As declarações de Rio, replicadas no site oficial do PSD, provocaram uma troca de argumentos no Parlamento, motivaram comparações a Pedro Passos Coelho e foram reiteradas pelo próprio Rui Rio um dia depois desse mesmo debate parlamentar com o primeiro-ministro.

Mas a posição de Rio tinha, mesmo nessa altura, várias camadas. O documento que melhor a explica é o discurso do líder social-democrata durante as jornadas parlamentares do PSD, também em outubro desse ano, onde o social-democrata explicou exatamente aquilo que defende.

Começou por dizer Rio:

“Não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional num momento em que as empresas não conseguem vender e não têm receitas e num momento em que as empresas estão a lutar para não ir à falência e que não têm a capacidade, inclusive, de pagar os salários, porque é o Estado que está a pagar uma parte do salário a muitas delas.”

Para logo acrescentar:

“Eu sempre defendi o aumento do salário mínimo nacional. Sempre. Pode discutir-se se mais um bocado ou menos um bocado, isso sim. Mas quando a taxa de desemprego é baixa e a economia está a crescer, nós temos de forçar a subida do salário mínimo nacional para não privilegiar justamente a competitividade pelos baixos salários. Devemos ajudar e puxar para cima.”

E ainda uma ressalva:

“Agora, se o Governo for à concertação social e em sede de concertação social conseguir a anuência dos sindicatos e a anuência da entidade patronal para fazer o aumento do salário mínimo nacional, dou um passo atrás e com certeza. Eu ponho a concertação social acima. Se as empresas e os sindicatos acham que há condições, eu ponho acima. Agora, na análise que eu faço, seja no ponto de vista político seja no ponto de vista técnico, eu não vejo condições para se conseguir isso em prol da defesa de todos os trabalhadores, dos que ganham o salário mínimo e dos que são um pouco mais felizes desse ponto de vista e ganham mais que o salário mínimo.”

Ou seja, num contexto em que a economia não está a crescer e em que a taxa de desemprego é significativa, é possível depreender a partir das posições públicas que Rui Rio tem assumido que o líder do PSD é e será contra o aumento do salário mínimo.

Posto isto: é possível dizer que Rio é estruturalmente contra o aumento do salário mínimo? Não, antes pelo contrário.

Rio defendeu aumento do salário mínimo em 2019

Factualmente, no último programa com que foi a votos – e quando a situação económica era muito mais favorável –, Rui Rio defendia um aumento do salário mínimo acima dos 700 euros em 2023, ainda assim, aquém dos valores que António Costa conseguiu aprovar.

De resto, são conhecidas as declarações públicas de Rui Rio sobre o nível do salário mínimo praticado em Portugal. “Não compreendo como é que se consegue viver com o salário mínimo”, chegou a dizer também em 2019.

Nas suas declarações mais recentes, Rio tem, no entanto, defendido outro caminho. No contexto das diretas do PSD, quando Paulo Rangel defendia inequivocamente um “aumento significativo” do salário mínimo nacional, o líder social-democrata comparou o adversário a Bloco e PCP e demarcou-se da proposta.

“Todos nós queremos que o salário mínimo suba e suba muito. Claro que queremos isso, mas por força da riqueza que produzimos, porque se não é por força da riqueza que produzimos podemos estar a provocar exatamente o contrário do que se pretende, que é baixar o nível de rendimentos global dos portugueses (…) O que temos de fazer é pôr o nosso salário médio o mais próximo possível daquilo que é a média europeia e o salário mínimo vem obviamente por arrasto, ou seja, nivelar por cima e não nivelar tudo por baixo.”

Ou seja, para Rio, o foco de qualquer futuro governo deve estar na melhoria do contexto económico do país para que o salário médio aumente e, com isso, provocar um efeito de arrastamento também do salário mínimo. Sendo que, se as circunstâncias voltarem a ser idênticas àquelas que eram no pré-pandemia, em coerência, Rio deverá defender uma evolução do salário mínimo.

Sobre o que defenderá Rio para o futuro quadriénio é uma incógnita: uma vez que ainda não apresentou o programa eleitoral, é impossível aferir se Rio vai ou não comprometer-se com um aumento do salário mínimo, para que valores e com que calendário.

Conclusão

É fatualmente incorreto dizer que Rui Rio é estruturalmente contra o aumento do salário mínimo porque todas as intervenções públicas, passadas e recentes, tal como o programa eleitoral apresentado em 2019, atestam o contrário. É fatualmente correto afirmar que Rio esteve contra os aumentos do salário mínimo de 2021 e 2022, atendendo ao contexto económico que o país enfrenta. É prematuro afirmar taxativamente que Rio será contra um aumento do salário mínimo no futuro. Segundo o próprio, dependerá da evolução da economia e do salário médio. O que é absolutamente seguro dizer é que Rio não teria feito o que António Costa fez.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

Reação de Jerónimo de Sousa foi manipulada?

A frase

Manipularam as imagens em vez de passar a resposta. Essa expressão de Jerónimo não é feita neste contexto”

Miguel Tiago

O tweet do secretário nacional da comunicação da Juventude Socialista foi feito poucas horas depois do debate entre António Costa e Jerónimo de Sousa. Num vídeo, Francisco Themudo procura associar uma expressão de infelicidade alegadamente esboçada pelo secretário-geral do PCP, quando confrontado com uma pergunta do líder do PS sobre o que levou os comunistas a chumbar a proposta do Orçamento de Estado para 2022.

Não demorou muito até o tweet começar a receber críticas. Uma delas, do antigo deputado do PCP Miguel Tiago, que escreveu: “Que vergonha. Manipularam as imagens em vez de passar a resposta. Essa expressão de Jerónimo não é feita neste contexto.” Francisco Themudo respondeu a Miguel Tiago, argumentando que a expressão do líder comunista “foi mesma feita neste contexto”. Segundo o dirigente da JS, a imagem “só [estava] mais lenta para mostrar bem a expressão” de Jerónimo.

A explicação não foi suficiente para parar as críticas. Entre as reações, houve quem acusasse Francisco Themudo de “mentir”, de criar uma “aldrabice”, de fazer uma “manipulação” e de partilhar “vídeos fake”. “Pede desculpa, demite-te do cargo na ‘comunicação’ do partido e pára de enlamear a credibilidade dos teus camaradas que acreditam em verdade na política”, sugeriu um utilizador daquela rede social.

Noutro outro caso, a ex-candidata do BE à junta de freguesia da Estrela foi recuperar o vídeo, sem edições, daquele momento de confronto entre os dois líderes políticos.

O PS a ser desonesto já na pré-campanha. problema de fazerem um vídeo mentiroso é que é muito fácil de apanhar. A expressão do Jerónimo que usaram vem antes da pergunta sobre o Orçamento. Quando Costa faz essa pergunta, a expressão de Jerónimo é outra completamente diferente. https://t.co/9DlxwL4nwO pic.twitter.com/4UhfDWikPV — Maria Escaja (@mariaescaja) January 5, 2022

Neste excerto, fica claro que a reação de Jerónimo de Sousa acontece num momento anterior à pergunta de Costa sobre as motivações do PCP para ter chumbado o Orçamento, quando o primeiro-ministro enumera as medidas que poderiam estar em vigor se o documento tivesse sido aprovado. Só depois Costa lança a pergunta sobre o chumbo. E, nesse momento, o líder comunista mantém o olhar fixo no adversário, sem esboçar qualquer reação — ao contrário do que sugeria a versão partilhada pelo responsável pela comunicação do PS.

Apaguei o vídeo com a expressão corporal do Jerónimo. Por estar demasiado editado induziu as pessoas em erro e tomou proporções grandes. Depois de refletir peço desculpa a quem o viu e ao próprio. A responsabilidade é minha e esforçar-me-ei para não repetir. — Francisco Themudo (@franthemudo) January 5, 2022

Entretanto, e já esta quarta-feira, Francisco Themudo voltou ao Twitter. Apagou o vídeo, disse que o conteúdo estava “demasiado editado” e que, por isso, “induziu as pessoas em erro”.

Conclusão

É verdade que o vídeo foi manipulado. O autor do tweet alega que a imagem foi simplesmente colocada em slow motion, para “mostrar bem a expressão de Jerónimo de Sousa”, mas isso não corresponde à verdade. Essa expressão aconteceu instantes antes da pergunta de António Costa e quando o primeiro-ministro enumerava medidas que constavam do Orçamento do Estado para 2022.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO

Condenação de Ventura não tem nada a ver com racismo?

A frase

Eu não fui condenado por racismo, sei que de direito talvez perceba pouco. Eu fui condenado por ofensas a uma família, não tem nada a ver com racismo”

André Ventura

O debate entre Catarina Martins e André Ventura aqueceu (ainda mais) na parte final, quando a coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou que “André Ventura é um condenado, com trânsito em julgado, por racismo”. Rapidamente, o líder do Chega interrompeu para garantir que era “falso”, e justificou-se pouco depois: “Eu não fui condenado por racismo. Sei que, de Direito, talvez perceba pouco. Eu fui condenado por ofensas a uma família, não tem nada a ver com racismo.”

É preciso recuar alguns meses para perceber o contexto do tema e a condenação de que Catarina Martins fala. Num debate para as eleições presidenciais, em janeiro de 2021, que colocou frente a frente Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, o presidente do Chega levantou uma folha com uma fotografia e chamou “bandidos” a uma família do Bairro da Jamaica. Em primeira instância, Ventura e o Chega (que replicou as considerações nas suas redes sociais) foram condenados por “ofensas ao direito à honra e ao direito à imagem” da família Coxi.

Depois do recurso, o Tribunal da Relação confirmou a condenação. Mas acrescentou uma avaliação do caso que contrariou, até, a avaliação que o tribunal de primeira instância tinha feito. Para a Relaçãol, era patente, nas declarações de André Ventura, a existência de uma “vertente discriminatória em função da cor da pele e da situação socioeconómica dos autores”.

O advogado Paulo Saragoça da Matta não tem dúvidas: a afirmação de Catarina Martins “é mentira” e André Ventura “não tem a razão completa”.

“André Ventura não foi condenado por racismo”, explica o especialista em Direito Penal, “porque os crimes de ódio estão previstos no Código Penal, e ele não foi sentenciado criminalmente pela prática de nenhum crime”. Saragoça da Matta reitera que, “na lei civil, não há um ilícito de racismo” e que, por isso mesmo, “não se pode chamar de racismo”. Na justiça portuguesa, “o único sítio onde se fala de xenofobia, racismo e todas essas circunstâncias é nos chamados crimes de ódio, que só estão previstos no Código Penal”.

No mesmo sentido, Saragoça da Matta argumentou também que André Ventura “não tem razão completa” quando diz que foi condenado por ofensas à família e não por racismo. Isto porque o líder do Chega “foi condenado por injúrias/difamação de uma família, mas o motivo dessas mesmas injúrias era precisamente uma consideração com motivações étnicas”, tal como transparece da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa — e que seria validada, mais tarde, pelo Supremo Tribunal de Justiça.

É isso que os juízes do Supremo relevam quando referem que “a questão atinente ao alegado cariz discriminatório das ofensas imputadas aos réus, em função da cor da pele e da situação socioeconómica dos autores, foi expressamente analisada pelo tribunal a quo [a Relação de Lisboa], tendo o mesmo entendido que não era essencial/necessária a inclusão de tal questão/qualificativo no dispositivo”. O acórdão do Supremo refere se “aceita” a decisão da Relação, “na medida em que as imputadas, e reconhecidas, ofensas à honra e ao direito de imagem dos autores, por um lado, absorvem a vertente discriminatória em função da cor da pele e da situação socioeconómica dos autores e, por outro, tal autonomização não é essencial para efeitos de subsunção jurídica”.

No acórdão da Relação pode ler-se que houve uma “vertente discriminatória em função da cor da pele e da situação socioeconómica dos autores” no caso das ofensas à família Coxi. E, portanto, o líder do Chega “não é condenado por racismo, mas é condenado por ofensas a uma família porque havia uma ligação entre a difamação/injúria de bandidos ligado à origem étnica”.

Por outro lado, o advogado também confirmou que Ventura disse a “verdade” quando afirmou que nunca tinha sido condenado a um processo-crime, tendo em conta que a família Coxi apresentou “uma ação indemnizatória cível para que André Ventura fosse condenado pelo facto de os ter difamado” e não uma queixa-crime. “A difamação tanto pode ser criminal como civil, já o racismo está previsto autonomamente apenas como crime”, insistiu.

Não é a primeira vez que são imputadas acusações de racismo ao líder do Chega e que essas acusações dão lugar a uma decisão judicial. Em novembro de 2017, André Ventura foi ilibado de discriminação racial, em processos que lhe foram instaurados no âmbito da sua candidatura à Câmara de Loures, nas autárquicas desse ano. Nessa campanha, Ventura teceu comentários sobre a comunidade cigana do município de Loures, considerando que a mesma era composto por pessoas que “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado”. Na sequência desses comentário, o CDS retirou o apoio ao então candidato do PSD.

O Ministério Público viria, porém, a arquivar os inquéritos instaurados nessa altura, por considerar pela “insuficiência de indícios probatórios da prática do crime de discriminação em função da raça, designadamente quanto ao dolo específico e à intenção de ofender a honra, o bom nome da comunidade cigana, dadas as circunstâncias e natureza das declarações e o respetivo objeto factual”.

Conclusão

Apesar de a afirmação de Catarina Martins sobre a condenação por racismo não ser verdadeira — tendo em conta que os crimes de ódio apenas estão previstos no código penal — também não é possível dizer que a constatação de André Ventura, em que diz que a condenação “não tem nada a ver com racismo”, possa ser tida como verdadeira. Tal como o advogado Paulo Saragoça da Matta explicou, a decisão do Tribunal da Relação fala numa “vertente discriminatória em função da cor da pele e da situação socioeconómica dos autores” que não é descolável do racismo. Ainda assim, e tendo em conta que não se tratou de uma queixa-crime levada a cabo pela família Coxi, a condenação nunca poderia ser por racismo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

Evasão fiscal representa perda de 13 mil milhões por ano em Portugal?

A frase

Temos de fazer o combate que temos de fazer, que é o combate à evasão fiscal, à fuga fiscal, que nos leva 13 mil milhões todos os anos. É todo o Orçamento do SNS e ainda mais”

Rui Tavares

A falar do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Rui Tavares, deixou cair um número. A fuga fiscal consome todos os anos em Portugal 13 mil milhões de euros. “É todo o orçamento do SNS e ainda mais”.

Segundo o Orçamento do Estado para 2021, o orçamento do SNS é de facto abaixo desse valor, estando em 12.564,8 milhões de euros. Ou seja, os 13 mil milhões de euros são de facto acima do orçamentado para a saúde. Mas haverá mesmo uma fuga fiscal de 13 mil milhões?

O Observador não conseguiu encontrar estatísticas para esse valor. Se considerarmos os valores a que se estima que a economia paralela chegue em Portugal estaremos então a falar de um montante que ultrapassa os 48 mil milhões de euros, já que, segundo o FMI, a economia paralela atingiu em 2019 cerca de 24% do PIB.

De igual forma, a riqueza de portugueses fora de Portugal, contabilizada em paraísos fiscais, supera os 50 mil milhões de euros, já que, de acordo com um estudo da Comissão Europeia, em 2018 Portugal era o quarto país da Europa a 27 com mais riqueza (em percentagem do PIB) fora do país, correspondendo a 26% do produto interno bruto. Mas era o terceiro, se considerada a média entre 2001 e 2018.

De acordo com os últimos dados do Fisco, de 2020, com referência às transferências declaradas à Autoridade Tributária e Aduaneira de fundos para países com regime de tributação privilegiada mais favorável, foram enviados de Portugal para o estrangeiro 6,8 mil milhões de euros.

Outro dado que se pode juntar a estes indicadores é o do estudo anual da Tax Justice Network, um grupo que reúne investigadores e ativistas para maior transparência e justiça fiscal. No relatório publicado em novembro de 2021, é atribuído a Portugal um custo com a evasão fiscal de mil milhões de dólares (perto de 890 milhões de euros), 0,5% do PIB. Os mil milhões repartem-se, segundo o estudo, em 471,9 milhões de dólares por via de abusos atribuídos a empresas e 534,4 milhões com a riqueza que está em offshores. Este último relatório compara estes valores com o dinheiro que é necessário para vacinar a população, para concluir que daria para vacinar a população portuguesa contra a Covid-19 mais de cinco vezes.

Mas há ainda um outro valor que pode ser referido nestas fugas fiscais. O divulgado recentemente pela Comissão Europeia sobre a fuga só ao IVA. E em 2019 — últimos dados — Portugal perdeu 1,6 mil milhões de euros com esta fuga ao IVA — diferença entre o valor de IVA que o Estado devia receber e o cobrado, o chamado “gap” do IVA.

Mais próximo dos números de Rui Tavares está um estudo do britânico Richard Murphy para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu datado de janeiro de 2019.

Com base no PIB médio bruto de 2015 de Portugal, este fiscalista estimou em 12 mil milhões de euros as perdas com evasão fiscal de Portugal, sendo de 10 mil milhões de euros as estimativas se considerado o valor do PIB reportado, pelo que o valor pode ter evoluído. Se atualizarmos aos preços correntes o valor atinge 12,4 mil milhões de euros.

Um estudo anterior do mesmo fiscalista dava conta, com base em números de 2009, que Portugal estava a ter uma perda fiscal de 12,3 mil milhões de euros com a economia paralela. Se atualizarmos este montante aos preços atuais a perda atingiria os 13,7 mil milhões de euros em 2020.

Conclusão

Há vários dados que podem exprimir a perda fiscal com a evasão e a fraude. Rui Tavares apontou, no debate com Catarina Martins, um valor: 13 mil milhões de euros anuais. Mas não referiu em que fonte se baseava para avançar esse número. De facto, se basearmos este dado na análise do fiscalista Richard Murphy, o valor referido está certo, numa extrapolação para dados atualizados. Aliás, Rui Tavares fez, no Parlamento Europeu, trabalhos sobre o tema e em alguns utilizou precisamente estes dados.

Mas esta não é um dado científico, no sentido em que existem vários outros estudos que apontam para valores diferentes — nuns casos, inferiores, noutros casos, bastantes superiores — de verbas que são transferidas para paraísos fiscais no estrangeiro ou que não são cobradas na totalidade (como o caso do IVA).

Torna-se, por isso, impossível avaliar a veracidade da declaração do candidato do Livre às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

INCONCLUSIVO

40 euros foi o maior aumento de sempre do salário mínimo?

A frase

Nós fizemos este ano o maior aumento do salário mínimo de sempre, 40 euros”

António Costa

António Costa aproveitou o debate para as legislativas com o ex-parceiro de “geringonça”, Jerónimo de Sousa, para reforçar um dos chavões que tem usado nos últimos meses: “Nós fizemos este ano o maior aumento do salário mínimo de sempre, 40 euros.”

Uma das conquistas de Abril, o salário mínimo foi instaurado em 1974, na altura com um valor de 3.300 escudos, o que equivale, na moeda atual, a 16,5 euros. Desde então, só houve congelamentos em 1976, 1982 e entre 2012 e a maior parte de 2014 — anos marcados pela austeridade e a intervenção da troika. O salário mínimo só voltaria a subir no final de 2014, para os 505 euros. Desde 2015, quando o PS assumiu o Governo, tem subido todos os anos.

O salário mínimo fixado este ano nos 705 euros significa um aumento de 40 euros. Mas será este o maior aumento desde que o salário mínimo foi criado, em 1974?

Se não tivermos em conta os impactos da inflação, e se as contas forem feitas em euros, a frase de António Costa é verdadeira. Antes de 2022, os maiores aumentos absolutos deram-se em 2020 (mais 35 euros) e em 2021 (mais 30 euros). Já em termos relativos, o salário mínimo já subiu mais do que os 6% deste ano: aumentou 31,7% em 1979, o avanço percentual mais expressivo. Os 6% são, no entanto, a maior subida desde 1993. A frase de António Costa, porém, dizia respeito ao aumento absoluto, de 40 euros.

Outra análise que pode ser feita tem em conta o impacto da inflação no salário mínimo. De acordo com os dados agregados pela Pordata e cálculos do Observador, atendendo ao índice de preços no consumidor base de 2016, os maiores aumentos reais ocorreram em 1979 (34,9 euros) e em 2020 (34,1 euros). Já em 2021, essa subida foi, segundo os cálculos do Observador com base na taxa de inflação dos últimos doze meses estimada pelo INE, de mais de 21 euros. Para 2022, não é possível ainda aferir qual o aumento real, dado que, naturalmente, ainda não é conhecida a inflação deste ano.

Conclusão

O aumento de 40 euros feito em 2022 é o maior de sempre no salário mínimo nacional desde a sua criação, em 1974, isto na moeda atual. Ainda não é, no entanto, possível aferir qual será o aumento real associado, se atendermos ao impacto da inflação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO

TAP é para cair e Ventura mudou de opinião

Frase

05/01/2021 vs @MayanTiago: Ventura é a favor de salvar a TAP 03/01/2022 vs Rui Rio: Ventura não quer salvar a TAP Pq mudou de opinião? Não se sabe. Como confiar em políticos assim?”

Utilizador do Twitter

Passou pouco menos de um ano. A 5 de janeiro de 2021, André Ventura estava num frente-a-frente com o candidato da Iniciativa Liberal às eleições presidenciais, Tiago Mayan Gonçalves. A 3 de janeiro de 2022, novo frente-a-frente, mas o adversário era outro e a campanha também. Rui Rio, legislativas de 30 de janeiro no horizonte. Num e noutro momento, André Ventura falou sobre a TAP e sobre os apoios públicos para a companhia aérea. “Mudou de opinião?”

Há um ano, Mayan Gonçalves disse que Ventura queria ser “acionista da TAP”, mas “com o dinheiro de milhões de portugueses”. A acusação mais direta viria logo a seguir:

O André Ventura defende mais dinheiro público para a TAP”, disse o candidato liberal.

Assim que tomou a palavra, o líder do Chega defendeu a ideia de que “a TAP é uma empresa estratégica, [algo] que ninguém nega”. E prosseguiu: “É uma empresa que, além de fazer a ligação ao exterior — e também temos as empresas privadas —, é preciso não esquecer, e o Tiago sabe isto, certamente: a questão da TAP não é só a própria empresa, é também todo o emprego e toda a economia indireta que gera à volta da TAP”. Conclusão: “É uma grande irresponsabilidade, Tiago, aparecer neste debate a dizer simplesmente, [como] uma espécie de Bloco de Esquerda invertido, ‘Não pagamos’, que é agora a posição da Iniciativa Liberal. Que é: ‘Não se pague nada, deixe-se tudo falir e o mercado vai funcionar.’ Tiago, isso não funciona assim neste país, não é assim que funciona.”

O vídeo colocado a circular no Twitter termina por aqui a intervenção de há um ano. Consultando a versão completa da declaração de Ventura, o líder do Chega opõe-se ao discurso dos que dizem: “‘Vamos para a frente, de qualquer maneira. A TAP, se falir, faliu, vai tudo para o desemprego, desaparece toda a gente, a empresa acaba e ficamos sem companhia nenhuma de aviação. Que bonito’. É este o país da Iniciativa Liberal.”

A intervenção continua mais uns segundos, até que André Ventura concretiza:

Sim, eu não quero deixar a TAP morrer. Também não estou disposto a deixar que a TAP seja um sorvedouro tipo Novo Banco. Mas não estou disposto a deixar a TAP morrer.”

Nesse ponto, a jornalista Clara de Sousa intervém e questiona diretamente Ventura: “Então, está disposto a fazer o quê?”

E a resposta do líder do Chega: “Estou disposto a que haja um plano de reestruturação, que esse plano seja fiscalizado pelo Parlamento, que seja fiscalizado por comissões independentes, nomeadamente pelo Ministério Público ou por entidades similares e que os portugueses não andem a gastar como fizeram com o Novo Banco. Agora, qual é a solução? É deixar a TAP desaparecer?”.

A questão ficou no ar mas, na verdade, até já tinha sido respondida. Em janeiro de 2021, André Ventura era contra o fim da companhia aérea, defendia a elaboração de um plano de reestruturação e impunha, como limites teóricos, que não se aplicasse à TAP o modelo “Novo Banco”, além de ter passado a defender uma intervenção do Parlamento como fiscalizador do plano de reestruturação da companhia. Aquela formulação não deixava claro se o então candidato presidencial defendia que, logo de início, ficasse definido um limite a partir do qual não pudessem ser transferidas mais verbas públicas para a empresa — nem que limite seria esse, a existir.

Antes de saltarmos para janeiro de 2022 (e para o último debate em análise), uma passagem por 21 de dezembro de 2021, dia em que o ministro Pedro Nuno Santos deu nota pública dos detalhes do plano. Nesse momento, a direção do Chega emitiu um comunicado em que defendia que “tem de haver um limite aos gastos públicos, ou a TAP tornar-se-á o maior sorvedouro existente de dinheiros públicos”. Que valor? Não diz.

Saltamos, então, para a última segunda-feira. No debate com Rui Rio, o tema voltou a estar em cima da mesa. E, desta vez, Ventura disse o seguinte. “O dr. Rui Rio fala muito da TAP, e bem. Não podemos deixar que a TAP seja um sorvedouro de dinheiro público. Mas foi o dr. Rui Rio que viabilizou o Orçamento Suplementar, em 2020, que deu para a TAP sabe quanto? 900 milhões de euros. Sabe quanto era para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)? 500 milhões. Rui Rio e o PSD — este PSD — permitiram que fosse para a TAP o dobro do que [foi] para o SNS. Quando eu digo que temos de cortar, é nisto”, conclui Ventura.

Nesta intervenção no debate das legislativas, já como candidato pelo Chega às eleições de 30 de janeiro, o líder do partido volta a defender que a TAP “não pode ser um sorvedouro de dinheiro público”. E volta a não esclarecer que limites de investimento ou de capitalização defende que deviam ser impostos neste dossier. Defende, sim, um “corte” em montantes como o que estava consagrado no Orçamento Suplementar para a empresa: cerca de 900 milhões de euros.

Nas várias intervenções de Ventura sobre este tema, há uma nota coerente ao longo do último ano, período em que o poder político se dedicou a preparar o plano de reestruturação da empresa que apresentaria junto da Comissão Europeia — e que foi, entretanto, aprovado. O líder do Chega não diz a partir de que montante um euro é demais para o Estado injetar na TAP. Nem mesmo quando foi tornado público, a 21 de dezembro de 2021, que o plano tinha recebido luz verde de Bruxelas, sob “a forma de 2,55 mil milhões de euros de capital próprio ou de medidas de quase-capital, incluindo a conversão do empréstimo de emergência de 1,2 mil milhões de euros em capital próprio”, Ventura se pronunciou contra esse valor.

Comparando uma e outra declarações do líder do Chega nos debates, e considerando a falta de posições sobre o montante de ajudas públicas a entregar à empresa, verifica-se uma contradição ou uma mudança de opinião? O autor do tweet concretiza a acusação, ao dizer que “a postura do Chega sobre a TAP diz tudo” porque, há um ano, Ventura era “a favor de salvar a TAP” e, há poucos dias, o mesmo Ventura já “não queria salvar a TAP”.

Verdade? Não é isso que ressalta das intervenções do deputado único do Chega. Ventura não passou a defender publicamente o fim da empresa. Sim, manifestou-se a fazer de uma fiscalização, por parte do Parlamento (ou do Ministério Público, noutra frente), dos apoios públicos concedidos à companhia de aviação; defendeu a fixação de “um limite claro ao dinheiro que os contribuintes gastarão com a TAP”; e chegou a assinalar que os 900 milhões de euros incluídos no Orçamento Suplementar de 2020 eram “o dobro” da verba destinada a reforçar o SNS e que esse era um exemplo de onde o Estado podia “cortar” nos gastos. Mas isso não significa defender que o Estado deva deixar cair a TAP. Esse passo, Ventura nunca chega a dá-lo.

Conclusão

O André Ventura de janeiro de 2022 é mais enfático nas considerações que tece a respeito dos apoios concedidos pelo Estado à TAP. Há um contraste no tom com que fala sobre o tema, no debate com Tiago Mayan Gonçalves, e o que usa no debate com Rui Rio. Mesmo o conteúdo é distinto: no primeiro caso, defende o apoio da companhia sem que lhe sejam ouvidas reservas muito elaboradas a esse respeito (diz, sim, que recusa um “sorvedouro de dinheiros públicos”). E, no segundo caso, defende que casos como os dos apoios públicos à TAP deviam ser a alvo de um “corte”. Mas não diz que a empresa deve deixar de poder contar com o apoio do Estado ou que, a partir de determinada verba, é preciso fechar a torneira do capital e fechar as portas da companhia.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

Catarina Martins disse que era social-democrata?

A frase

Na outra campanha [legislativas de 2019], a dra. Catarina Martins disse que era social-democrata, ou chegou a aventar a hipótese, mas não é”

Rui Rio

Rui Rio — “Na outra campanha [legislativas de 2019], a dra. Catarina Martins disse que era social-democrata, ou chegou a aventar a hipótese, mas não é.”

Catarina Martins — “Não disse, não.”

Foi uma troca de palavras curta, nos primeiros minutos do debate entre Rui Rio e Catarina Martins. A moderadora procurava saber qual a possibilidade de, depois do dia 30 de janeiro, PSD e Bloco de Esquerda se sentarem à mesma mesa para chegar a um entendimento sobre algumas áreas de intervenção política. Para isso, a jornalista Clara de Sousa recordou o momento em que, nas legislativas de 2019, a líder bloquista definiu o programa com que o Bloco se apresentava a essas eleições como “social-democrata” (foi numa entrevista ao Observador). Rio interrompeu para dizer que “o Bloco de Esquerda, não” era social-democrata. E depois atira a frase: “Na outra campanha, a dra. Catarina Martins disse que era social-democrata, ou chegou a aventar a hipótese, mas não é.” Mas foi isso que foi dito pela coordenadora do Bloco de Esquerda?

O assunto foi abordado logo no início da entrevista que Catarina Martins deu ao Observador. Para contextualizar os termos em que a questão é levantada, e a forma como é respondida, recuperamos algumas passagens dessa entrevista. A primeira pergunta e resposta foram as seguintes:

O Bloco quer mudar a estrutura da economia e no seu programa escreve que as várias crises que vivemos têm um nome: capitalismo. O Bloco quer acabar com o capitalismo? Quer o quê no seu lugar? Qual é o plano do partido a longo prazo?

O Bloco de Esquerda é um partido socialista. Isso é claro. Quer uma economia absolutamente diferente em que não haja uma minoria detentora dos meios de produção e que, portanto, também se decida como é que a riqueza é distribuída, sempre em benefício de uma pequeníssima elite e com prejuízos da enorme maioria.

Catarina Martins é, depois, questionada sobre a pertinência daquele discurso em 2019, e responde: “Somos socialistas, queremos ultrapassar esta fase e sermos capazes de construir uma outra. No Bloco, não temos a ideia de que existe um regime perfeito algures à espera de ser copiado. Vamos construindo a história nos seus debates diferentes.” E acaba essa resposta defendendo que os efeitos da “desigualdade” estavam patentes naquilo que dizia ser uma “democracia minada” por trabalhadores precários que não teriam liberdade de intervenção política.

Terceira questão, e a resposta em que Catarina Martins classifica o programa do partido para aquelas legislativas:

E o Bloco acredita que pode mudar isso?

Os partidos também têm projetos para os tempos históricos que vivem. O Bloco de Esquerda tem proposta, apresenta um programa – às vezes, as pessoas ficam um pouco chocadas, mas eu acho importante dizê-lo — que é, na sua essência, um programa social-democrata.

E, nas palavras de Catarina Martins, aquele era um programa “social-democrata” no sentido em que “[corrigia] os excessos com controlo da economia, com Estado social, com mecanismos de igualdade” e que se enquadrava “num horizonte mais vasto de transformação da sociedade”. A líder do Bloco de Esquerda ainda acrescentou que “o horizonte de transformação é importante não só para a construção de maiorias sociais que sejam mais ambiciosas para uma nova estrutura da economia, como também para ter a ousadia de arranjar soluções mais de imediato para os problemas que existem”. E concluiu essa ideia ressalvando que “nem socialismo nem social-democracia, neste contexto da nossa conversa, tem a ver com os nomes de PS e PSD”.

Por outras palavras, Catarina Martins nunca diz, objetivamente, que “é social-democrata” — ao contrário, por exemplo, do que fez Marisa Matias, quando a candidata do Bloco de Esquerda às presidenciais de janeiro de 2021 se assumiu, palavra por palavra, desta forma: “Eu não tenho problema nenhum em dizer ‘eu sou uma social-democrata’. Sempre me assumi.”

Mas a declaração de Rui Rio não surge, como se viu, totalmente desprovida de contexto.

Na corrida às legislativas de 2019, a coordenadora do Bloco de Esquerda apresentou-se a votos com um programa a que a própria se referiu como sendo “social-democrata”. De acordo com a própria, tratava-se de uma decisão pragmática: num partido de matriz assumidamente “socialista”, e sempre tendo em conta um “horizonte mais vasto de transformação da sociedade”, o Bloco de Esquerda considerava necessário “arranjar soluções mais de imediato para os problemas que existem”. Na prática, um passo de cada vez, rumo ao “socialismo”.

Há, portanto, um momento em que a líder do Bloco de Esquerda admite seguir uma política “social-democrata”, com um programa eleitoral mais distante do ideário bloquista, como forma de captar votos junto de algum eleitorado não-bloquista e, assim, reforçar a sua força política na Assembleia da República. Sempre com o “horizonte mais vasto de transformação da sociedade”.

Conclusão

Não há um momento em que Catarina Martins se assuma como “social-democrata”. Tomada à letra, a declaração de Rui Rio não pode ser considerada factualmente rigorosa. Mas há uma base para as palavras do líder social-democrata — quando a própria coordenadora do Bloco de Esquerda assume que se apresenta a votos com um programa “social-democrata” que lhe pudesse dar margem (ou força política) para avançar com medidas imediatas no plano político.

De acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ESTICADO

Desde a entrada no Euro, 2015 a 2019 foram os anos de maior crescimento?

A frase

O quadriénio em que Portugal cresceu mais desde a entrada no Euro foi entre 2015 e 2019, altura também em que mais reduziu a sua dívida”

Catarina Martins

Durante o debate com o líder social-democrata, Catarina Martins disse que “o quadriénio em que Portugal cresceu mais desde a entrada no Euro foi entre 2015 e 2019, altura também em que mais reduziu a sua dívida”. A resposta foi dada a Rui Rio depois de este defender que a recuperação da economia deve ser feita “pelo lado da oferta e não da procura”, com uma “aposta” que, considera, “deve ser nas empresas, na produção, nas exportações e investimento” e que levará a “mais consumo”.

Rio criticava o que dizia ser a estratégia do PS e do Bloco, que “aciona o crescimento económico pelo consumo”, esperando que a oferta “venha por arrasto”. Essa visão, para o social-democrata, gera mais inflação e défice externo. Catarina Martins acabaria por contrapor, dizendo que “o que fica provado é que, ao contrário do que defende a direita (…), é com mais salários que o país pode crescer”. Mas estão os cálculos do crescimento económico e da redução da dívida corretos?

Comecemos pela primeira parte da afirmação. Circunscrevendo a análise ao período após a entrada no Euro, em 1999, segundo os dados do INE, é verdade que foi no quadriénio entre 2015 e 2019 que o crescimento foi maior e sempre acima de 2%: respetivamente, de 2,02% do PIB em 2016, 3,51% em 2017 (o terceiro maior aumento do período em análise), 2,85% em 2018 e 2,68% em 2019.

Todas as outras somas ficam abaixo deste valor, mesmo apesar de 1999 e 2000 terem sido anos com crescimentos acima dos 3% (3,91% e 3,82%, respetivamente). De facto, na maior parte dos anos em análise, o PIB cresceu, com exceção para 2003 (-0,93%), 2009 (-3,12%) e os anos de intervenção da troika: 2011 (-1,70%), ano de assinatura do memorando de entendimento, 2012 (-4,06%) e 2013 (-0,92%), voltando ao crescimento em 2014, ano da saída da troika.

A afirmação também é correta no ponto que toca à dívida das administrações públicas, se considerada em percentagem do PIB: o indicador baixou entre 2016 e 2019, de 131,5% para 116,6%, uma quebra de mais de 11%. Em 2020, voltou a disparar por força da pandemia para os 135,2%.

Depois de uma quebra em 2000, entre esse ano e 2006, a trajetória da dívida bruta das administrações públicas em percentagem do PIB foi sempre crescente, caindo ligeiramente em 2007. A um ritmo mais ou menos rápido, continuou a subir até 2014, até por via do resgate financeiro a que Portugal se teve de submeter. Depois de uma queda ligeira em 2015, subiu em 2016, para voltar a descer até aos 116,6% de 2019.

Conclusão

É verdade que o quadriénio entre 2015 e 2019 foi aquele em que, desde a entrada no Euro, em 1999, Portugal mais cresceu e mais reduziu a sua dívida pública em percentagem do PIB (em anos de crescimento económico), depois dos anos de intervenção da troika e antes do impacto da pandemia, em 2020.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO

Gasta-se mais em Saúde e os cuidados são muitos piores que na UE?

A frase

Portugal gasta mais que a média europeia em termos de Saúde e tem uma prestação muito pior que essa mesma média”

Rui Rio

No debate com Catarina Martins, Rui Rio disse que, em média, Portugal destina mais verbas ao setor da Saúde que o resto da União Europeia (UE). O líder do PSD não apresentou referências para enquadrar esse dado, mas será que os dados oficiais comprovam a afirmação do social-democrata? E será que os cuidados de saúde em Portugal são “muito piores” que na média da UE, como também alega Rio?

Na versão de 2021 do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre o “Estado da Saúde na União Europeia — Perfil da Saúde do País”, Portugal surge acima de 20 países da UE no que respeita a despesas de saúde em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Mas fica abaixo da média da União Europeia nesse mesmo parâmetro, com países como a Noruega, Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, Dinamarca, Bélgica e França a liderarem esse grupo, à frente de Portugal.

O documento refere expressamente que, “em Portugal, as despesas de saúde per capita e as despesas de saúde como percentagem do PIB são, desde há muitos anos, inferiores à média da UE”. Nos dados referentes a 2019, os mais recentes neste parâmetro global, o país “gastou 2.314 euros per capita no domínio da saúde, o que equivale a menos um terço do que a média da UE de 3.521 euros”.

Visto de outra perspetiva — que não apenas a dos gastos per capita —, os números também de 2019 do Eurostat mostram que, seja em termos absolutos, em função da paridade do poder de compra ou em percentagem do PIB, Portugal surge, sistematicamente, abaixo da linha de referência da União Europeia, como mostra a tabela seguinte.

Mais uma vez, acima da média da UE, com gastos em função do PIB, estão países como a Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Países Baixos, Áustria e Suécia. Portugal destina 9,5% do PIB à Saúde enquanto a média europeia está nos 9,9%. Em valores em função da paridade do poder de compra por habitante, os 2.393 euros nacionais contrastam com os 3.207 euros, em média, da União Europeia.

Cuidados de saúde “muito piores” do que na UE

Mas a afirmação de Rui Rio pretendia marcar outro ponto, nomeadamente quando diz que, apesar desse suposto gasto acima da média dos países da UE, Portugal “tem uma prestação muito pior” que o conjunto dos países da União.

De acordo com o mesmo relatório da OCDE, “a esperança de vida é ligeiramente superior à média da UE”. E, embora o documento destaque o “baixo investimento em profissionais e equipamentos de saúde” que é feito pelo país, “o sistema de saúde português [proporciona] acesso universal a cuidados de saúde de elevada qualidade”.

Rui Rio não especifica áreas em que áreas a prestação de cuidados de saúde é “muito pior” em Portugal, em comparação com os restantes 26 do conjunto europeu. Mas, depois dessa nota geral sobre a “elevada qualidade” dos serviços de saúde, o relatório da OCDE destaca o facto de, em Portugal, a “mortalidade evitável” ser “inferior à média da UE, com 138 mortes por cada 100 000 habitantes em 2018 (em comparação com a média da UE de 160)”. Também no caso da “mortalidade por causas tratáveis” o país surge “abaixo da média da UE”, ainda que “acima da maioria dos países europeus ocidentais”.

Conclusão

É uma afirmação duplamente errada, a de Rui Rio. Os dados oficiais mostram que, por um lado, Portugal aloca menos verbas ao setor da Saúde que a média dos países da União Europeia e, por outro lado, que a prestação de cuidados de saúde é, em termos genéricos, de “elevada qualidade”.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO