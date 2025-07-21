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Podcast Plus
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A história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução no Algarve abalou o Médio Oriente.
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Economia
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É um dos pontos mais sensíveis da carreira e das lideranças, como e quando sair? Devem as organizações pensar a longo prazo e preparar as sucessões?
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Relações
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Os portugueses são o melhor público do mundo. Em concertos, teatro e comédia. Sem dúvida. Agora, não se esqueçam de comprar bilhetes para a nossa tour e provar isso mesmo, ok? Pronto. Obrigado.
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Cultura
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Para quem vai de férias à espera de investir na leitura, esta é a altura dos grandes dilemas anuais. Será a ficção do século XXI a melhor opção? E o que deve ou não ter espaço na mala?
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Cultura
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No décimo quarto episódio de OffBeat, rubrica semanal que dá o merecido tempo de antena a Nana e Titi, as anfitriãs conversam, como sempre, desta vez sobre terapia.
Os áudios reproduzidos neste episódio estão disponíveis no Ep. 25 (Rap...
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Música
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Neste episódio, Martim Sousa Tavares mostra como uma melodia simples, Down by the Salley Gardens, pode guardar toda a sofisticação da arte popular.
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Lifestyle
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Compulsão alimentar, terapia e recomeços. Sílvia Pinto Pereira mostra que às vezes é preciso quebrar para nos voltarmos a encontrar.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Entre a via da responsabilidade política e a do eleitoralismo (agora são as autárquicas), o governo está claramente nesta segunda via com cedências a corporações e aos governos e deputados regionais.
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A boa e velha tradição vem dos gregos e mantém-se ao longo da história ocidental: não nascemos bons nem virtuosos, pelo que é necessário através da educação adquirir os valores que a civilização preza
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Era bom que nas escolas se combatesse a ridícula ideia da inigualável perversidade do homem branco e não se inculcasse a ideia romântica, mas falsa, de paraísos africanos anteriores aos Descobrimentos
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Hoje, em Portugal, ser proprietário é arriscado. O Estado trata a propriedade como um privilégio suspeito. O sistema judicial é lento e os impostos altos. A legislação muda consoante o vento político.
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MAIS PARA LER
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Cultura
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Gente solteira à procura de cônjuge à frente de uma audiência que impressiona. O programa, que passa na SIC, não é novo, mas coleciona cada vez mais adeptos. O que é que tem este reality show?
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Música
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Sucessos gigantes, milhões de fãs e uma vida privada desfeita. O desdém da crítica e a admiração dos colegas músicos. A vida do "piano man" deu um fascinante documentário de quatro horas na HBO Max.
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Moda
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A maison francesa criadora da célebre Birkin cresce na contramão da indústria da moda, que tem registado quedas nos últimos anos. É administrada por holdings familiares com mais de 100 herdeiros.
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Casas Reais
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De Charlotte Casiraghi a Carolina do Mónaco, os Grimaldi reuniram-se em peso para um dia importante no principado.
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