… publicávamos uma grande investigação sobre o Banco de Portugal e Mário Centeno. A pouco mais de dois meses do fim do seu mandato, o governador Mário Centeno decidiu, com o apoio da sua administração, vincular o Banco de Portugal a um contrato-promessa com quatro sociedades do Grupo Fidelidade para a construção de uma das maiores obras da Área Metropolitana de Lisboa nos próximos anos: a nova sede do banco central, que ficará nos antigos terrenos da Feira Popular. Fê-lo apesar de ter sido avisado pelos assessores jurídicos e técnicos sobre contingências graves e de alto risco que podem vir a colocar em causa o negócio, que só será concretizado no final de 2027. Sinal foi de 57,5 milhões e custo total pode ser de 280 milhões. Este é também o tema de mais um episódio do podcast “A História do Dia” onde o redator principal do Observador Luís Rosa explica toda esta investigação ao Banco de Portugal e a Mário Centeno.