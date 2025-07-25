Quem segue habitualmente os podcast plus do Observador já sabe que a cada nova série corresponde um objeto relacionado com a história, usado para inspirar a equipa ao longo de toda a investigação. O símbolo de “1983: Portugal à Queima-Roupa” é o mais pequeno de sempre: um pin do Grupo de Operações Especiais da PSP, criado pouco tempo antes, e que teve a primeira grande intervenção no ataque à Embaixada da Turquia. Depois de uma pesquisa intensa, a Tânia Pereirinha encontrou-o numa loja online chamada “Instinto Militar”. O autor dos guiões e das entrevistas, o jornalista Vasco Maldonado Correia, nasceu no ano 2000, 17 anos depois das duas histórias contadas neste podcast: a execução em Albufeira com um tiro na nuca de Issam Sartawi, destacado membro da Organização para a Libertação da Palestina e um dos homens mais próximos de Yasser Arafat; e o assalto à embaixada da Turquia em Lisboa por um comando paramilitar arménio, que fez dois reféns. Por questões geracionais, para localizar os principais intervenientes nas duas histórias, o Facebook seria fundamental. Problema: o Vasco já tinha apagado a sua conta há 5 anos, porque já nem ele nem os amigos usavam. Teve de criar uma conta nova, mas precisava de somar amigos na rede, para ter credibilidade: dificilmente alguém responde a um desconhecido com zero amigos. O Vasco enviou então convites para várias pessoas, para se tornar mais credível, apenas para conseguir as entrevistas — agora já pouco usa o Facebook outra vez. Um dos entrevistados, (que não precisou de ser encontrado via Facebook), foi o socialista António Campos, histórico fundador do PS e muito próximo de Mário Soares, primeiro-ministro do Governo de bloco central em 1983. A entrevista realizou-se em casa de António Campos, em Oliveira do Hospital, mas o socialista disse que precisava de fumar um cigarro antes de começar a gravar, para “preparar a cabeça”. Acabou por fumar uns quatro cigarros, sentado no sofá ao lado da mulher e do Vasco, a ver o programa “A Sentença” na TVI durante meia hora. Valeu a pena porque é uma das entrevistas que enriqueceu ainda mais a investigação para este podcast. “1983: Portugal à Queima-Roupa” tem narração da atriz Victoria Guerra, banda sonora original dos Linda Martini, entrevistas e guião de Vasco Maldonado Correia, com edição de João Santos Duarte e Tânia Pereirinha, e sonoplastia de Pedro Oliveira. Pode ouvir aqui o primeiro episódio e, caso fique viciado, não tem de ficar à espera da próxima terça-feira para ouvir o resto da história: os assinantes já podem ouvir os seis episódios.