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Quem segue habitualmente os podcast plus do Observador já sabe que a cada nova série corresponde um objeto relacionado com a história, usado para inspirar a equipa ao longo de toda a investigação.
O símbolo de “1983: Portugal à Queima-Roupa” é o mais pequeno de sempre: um pin do Grupo de Operações Especiais da PSP, criado pouco tempo antes, e que teve a primeira grande intervenção no ataque à Embaixada da Turquia. Depois de uma pesquisa intensa, a Tânia Pereirinha encontrou-o numa loja online chamada “Instinto Militar”.
O autor dos guiões e das entrevistas, o jornalista Vasco Maldonado Correia, nasceu no ano 2000, 17 anos depois das duas histórias contadas neste podcast: a execução em Albufeira com um tiro na nuca de Issam Sartawi, destacado membro da Organização para a Libertação da Palestina e um dos homens mais próximos de Yasser Arafat; e o assalto à embaixada da Turquia em Lisboa por um comando paramilitar arménio, que fez dois reféns.
Por questões geracionais, para localizar os principais intervenientes nas duas histórias, o Facebook seria fundamental. Problema: o Vasco já tinha apagado a sua conta há 5 anos, porque já nem ele nem os amigos usavam. Teve de criar uma conta nova, mas precisava de somar amigos na rede, para ter credibilidade: dificilmente alguém responde a um desconhecido com zero amigos. O Vasco enviou então convites para várias pessoas, para se tornar mais credível, apenas para conseguir as entrevistas — agora já pouco usa o Facebook outra vez.
Um dos entrevistados, (que não precisou de ser encontrado via Facebook), foi o socialista António Campos, histórico fundador do PS e muito próximo de Mário Soares, primeiro-ministro do Governo de bloco central em 1983. A entrevista realizou-se em casa de António Campos, em Oliveira do Hospital, mas o socialista disse que precisava de fumar um cigarro antes de começar a gravar, para “preparar a cabeça”. Acabou por fumar uns quatro cigarros, sentado no sofá ao lado da mulher e do Vasco, a ver o programa “A Sentença” na TVI durante meia hora. Valeu a pena porque é uma das entrevistas que enriqueceu ainda mais a investigação para este podcast.
“1983: Portugal à Queima-Roupa” tem narração da atriz Victoria Guerra, banda sonora original dos Linda Martini, entrevistas e guião de Vasco Maldonado Correia, com edição de João Santos Duarte e Tânia Pereirinha, e sonoplastia de Pedro Oliveira. Pode ouvir aqui o primeiro episódio e, caso fique viciado, não tem de ficar à espera da próxima terça-feira para ouvir o resto da história: os assinantes já podem ouvir os seis episódios.
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Talvez lhe tenha escapado
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Um terrorista misterioso dispara 4 tiros no lobby de um hotel em Albufeira e foge. Acabou de matar um dos homens mais importantes do Médio Oriente. Estreia do novo Podcast Plus do Observador.
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Podcasts
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A polícia vai encontrar o assassino de Sartawi, horas depois do crime. Mas, no segundo episódio de "1983: Portugal à Queima-Roupa", também vai descobrir que ele não é quem diz ser.
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Podcasts
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No episódio 3 de "1983: Portugal à queima-roupa", um jovem PSP é surpreendido no terceiro dia de trabalho. A embaixada da Turquia em Lisboa está sob ataque. E a primeira vítima dos terroristas é ele.
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Podcasts
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Um homem desobedece às ordens dos terroristas e da polícia e entra sozinho na embaixada. Momentos depois, ouve-se uma enorme explosão. Episódio 4 de "1983: Portugal à Queima-Roupa".
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Podcasts
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No quinto episódio de "1983: Portugal à Queima-Roupa", o governo decide que é preciso invadir a embaixada para pôr fim ao sequestro. É chamada uma nova força de elite: o Grupo de Operações Especiais.
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Podcasts
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Último episódio de “1983: Portugal à Queima-Roupa”. Meses depois de confessar o crime, o assassino de Sartawi é finalmente julgado. Mas agora, garante que é inocente. O que vai decidir o tribunal?
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Banco de Portugal
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Banco central assinou contrato-promessa de compra de edifícios para nova sede com contingências de "alto risco". Sinal foi de 57,5 milhões e custo total pode ser de 280 milhões.
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Banco de Portugal
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Relatórios de avaliação comprovam que a "alteração profunda" do projeto original da Fidelidade exigida pelo Banco de Portugal fez disparar valor do negócio em 35,8 milhões de euros.
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Banco de Portugal
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Álvaro Santos Pereira é o escolhido para suceder a Mário Centeno no Banco de Portugal. Num passado recente, o antigo ministro da Economia de Passos Coelho chocou com o governador que agora substitui.
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Ministério da Educação
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Na audição do ministro da Educação foi abordada a auditoria "pífia", a autonomização dos centros de investigação e ainda houve espaço para "bocas" sobre Educação Sexual na disciplina de Cidadania.
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Educação
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Ministério da Educação integrou o domínio obrigatório da sexualidade nas novas Aprendizagens Essenciais. Proposta gerou vários protestos, mas o Governo garante que o tema será abordado.
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Professores
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Este ano, só professores supervisores corrigiram exames de 9.º ano. Proposta não era de caráter obrigatório e envolvia pagamento de até 600€. A poucos dias do prazo, foi preciso duplicar a equipa.
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Autárquicas 2025
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A incógnita manteve-se e só agora está desfeita: a IL consegue mesmo ir à frente do CDS-PP na lista de vereadores e têm 2-2 em lugares. Nas juntas, IL candidata-se a três presidências e o CDS a seis.
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Presidenciais 2026
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Tendência de subida nas sondagens e hesitações de Nóvoa empurram socialistas para Seguro. Quem (des)espera pelo antigo reitor já vê uma "janela de oportunidade curta".
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Vichyssoise
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Mariana Vieira da Silva diz que há espaço para um candidato presidencial à esquerda. Critica AD por não reconduzir Centeno. E acusa Governo de ter escolhido Chega como parceiro preferencial.
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Governo
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Estratégia da AD passa por aproveitar Chega em matérias como a imigração, mas sem descartar o PS. Não escolher um favorito, acredita Montenegro, dá mais margem ao Governo para ir cumprir programa.
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Crime
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Matou o namorado, com quem ia casar, escondeu parte do corpo e contou à família da vítima que tinha desaparecido. Foi descoberto pelos sacos que comprou numa loja e condenado a 25 anos de prisão.
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Novo Banco
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Sérgio Monteiro criou solução em 2017 para que venda do Novo Banco não tivesse impacto imediato nas contas. Perdas vieram mais tarde, num volume que o surpreendeu, mas aponta responsabilidades ao BCE.
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Novo Banco
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Em entrevista ao Observador, Miguel Maya diz que "não são os cidadãos que têm contribuído" para pagar os custos da resolução do Novo Banco mas, sim, os bancos, que "vão andar mais de 30 anos a pagar".
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Novo Banco
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Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal, diz que oferta do BPCE foi "muito boa" e que "seria quase cruel" para trabalhadores do Novo Banco se, em alternativa, houvesse fusão com o BPI.
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Humor
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Trio de humoristas barrado à chegada a Moçambique, onde ia apresentar "Tons de Comédia". Maputo diz que iam sem visto. Mondlane vê razões políticas. Quem são os comediantes? Que espetáculo é este?
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Conflito Israelo-palestiniano
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Face à reticência europeia para "endurecer" a "amizade" com Israel, Macron avançou e tenta agora assumir a liderança da política externa europeia. Mas a situação doméstica também pesou na sua decisão.
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Ucrânia
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Zelensky foi sensível aos gritos nas ruas, às duras críticas e a preocupações da UE. E menos de 24 horas após promulgar a polémica lei anunciou outra para reforçar o poder das agências anticorrupção.
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Cuba
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Economia ineficiente, desigualdades e sanções dos EUA: Cuba atravessa pior crise económica em décadas. População sofre com falta de bens essenciais, mas regime mantém pulso firme e está "consolidado".
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Espanha
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Cristóbal Montoro terá beneficiado empresas ajudando-as a pagar menos impostos a troco de dinheiro para a sua equipa. Caso vira críticas de corrupção contra o PP depois da polémica do PSOE de Sánchez.
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Japão
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Teve uma subida acelerada nas eleições deste domingo, com o lema "Japoneses Primeiro", inspirado nos EUA. Anti-sistema e anti-globalismo, quer enfrentar as tarifas ganhando o respeito de Trump.
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Moda
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A maison francesa criadora da célebre Birkin cresce na contramão da indústria da moda, que tem registado quedas nos últimos anos. É administrada por holdings familiares com mais de 100 herdeiros.
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Humor
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No Brasil, foi condenado a mais de oito anos de prisão por piadas consideradas discriminatórias. Em Portugal, na Festa do Livro de Oeiras, falou-nos sobre a sentença e sobre os limites do humor.
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Música
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O sétimo álbum do outrora "menino de ouro" surgiu sem aviso, após a separação definitiva do agente que o descobriu há quase vinte anos. "SWAG" é um álbum orgulhosamente experimental e já marcou 2025.
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Música
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Do rock ao rap, indie ou mainstream, com diferentes sotaques, cores, texturas e feitios. A música nacional está viva e recomenda-se. Esta é uma possível playlist para os primeiros seis meses de 2025.
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Cultura
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Gente solteira à procura de cônjuge à frente de uma audiência que impressiona. O programa, que passa na SIC, não é novo, mas coleciona cada vez mais adeptos. O que é que tem este reality show?
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Opinião
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Não foi o partido Chega que foi “normalizado”: foi o regime. Porque a exclusão do Chega, exigida pela esquerda e aceite por parte da direita, só nos podia conduzir a um regime anormal.
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Em 1985, Álvaro Cunhal publicou o mítico livro “O Partido com paredes de vidro”. A casta dirigente da IL ia adorar ler este relato da "transparência" do bom, velho PCP. Talvez se reconhecesse nele.
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É muito difícil prever as decisões de Trump, mas ele não é tão inconsistente como muitos sugerem, até porque apesar de avanços, recuos e hesitações, não perde de vista o objectivo final.
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O alerta sobre o regresso das barracas tem sido feito por vários autarcas. Nenhuma solução é fácil. Mas fechar os olhos é a pior e a menos corajosa das saídas.
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O futebol deu-me forte e cedo e o Benfica também. Ignoro de onde me veio a inclinação e depois esta inteira e intacta fidelidade, até perceber que quando gostava do Benfica estava a gostar de Portugal