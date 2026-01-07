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Enquanto dormia…
… António José Seguro saiu vencedor do debate com os 11 candidatos presidenciais. O candidato apoiado pelo PS não respondeu a provocações para “elevar o debate” e ganhou. Marques Mendes respondeu às “ordinarices” de Gouveia e Melo e acabou a ficar para trás, numa altura em que uma sondagem o colocou em maus lençóis — no tracking poll da CNN aparece em quinto, o que surpreendeu o candidato. “Se houver grande dispersão corro o risco de perder”, admitiu. Pode ver no nosso Radar das Sondagens o efeito desta tracking poll. No debate ficou claro que Jorge Pinto continua a ponderar desistir para convergir na candidatura de António José Seguro. Não será por ele que António José Seguro não chegará a Presidente da República, assumiu, verbalizando o que o Observador tinha verificado na campanha.
O Observador continua a analisar os rendimentos dos candidatos. Ontem divulgámos os de Jorge Pinto que perdeu dinheiro no regresso de Bruxelas. Já divulgámos os de João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e André Ventura. Estamos, ainda, a publicar a árvore genealógica de cada um dos candidatos. António José Seguro ficou “de boca aberta” com o seu parentesco (primo em 14.º) a um ícone nacional. Anteriormente já tínhamos publicado a família de António Filipe, Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, Catarina Martins, Jorge Pinto e João Cotrim de Figueiredo.
Ficámos a saber ontem quanto serão os descontos de IRS mensais, com a publicação das tabelas de retenção na fonte. As simulações da EY para o Observador apontam para ganhos de até 22 euros por mês com as novas tabelas que entraram já em vigor para trabalho dependente e pensionistas. As tabelas incorporam as descidas das taxas de IRS para 2026, aprovadas no Orçamento do Estado para este ano, a atualização do mínimo de existência (salários até 920 euros estão isentos de imposto) e atualização dos escalões (ainda assim aquém de valorizações salariais previstas no acordo de rendimentos). Isto acontece no dia em que a OCDE sugeriu ao Governo que deixasse cair medidas expansionistas como a descida do IRS e do IRC, mas o Executivo já disse que essas são bandeiras para manter.
O julgamento da operação Marquês foi novamente suspenso e remarcado para 13 de janeiro. Tudo por causa do advogado de José Sócrates. O último defensor José Preto está, por motivos de saúde, impedido e o tribunal tentou nomear um advogado oficioso. A primeira alegou objeção de consciência por dizer ser do Chega, a segunda pediu dispensa pela complexidade do processo. Para já ficou a segunda, mas a juíza não poderá forçá-la a manter-se como defensora, podendo recorrer à Ordem de Advogados para nomear um oficioso. Este é também o tema da História do Dia.
Donald Trump reforça pressão sobre a Gronelândia. Mas se o Presidente dos Estados Unidos admitiu que usar a força militar “é sempre uma opção” no “leque de opções” para obter o território dinamarquês, Marco Rubio dizia que o objetivo não é tomar à força o território, mas antes comprá-lo. Os Estados Unidos querem a Gronelândia alegando motivos de segurança, mas também aqui há recursos naturais — como aliás na Venezuela — que Trump e os seus assessores estão de olho. Terras raras começam a ser palavras do ano. Na Venezuela os Estados Unidos estão de olho também no petróleo, com o Presidente dos Estados Unidos a assegurar que o país vai receber entre 30 milhões e 50 milhões de barris por dia, que “será vendido a preços de mercado”, disse. Ou seja poderão valer cerca de dois mil milhões de dólares “para benefício do povo venezuelano e norte-americano”, acrescentou.
“Estou triste porque parece um caso de estudo. Saímos daqui com mais duas lesões e deixa-me triste, tem-nos acontecido de tudo… Mais do que termos sido penalizados no final do jogo, foi o facto de termos perdido mais dois jogadores. Não é difícil, mas bate, bate que amassa”. As palavras são de Rui Borges, treinador do Sporting, depois de perder a meia-final da Taça da Liga para o Vitória de Guimarães (num jogo com o improvável Alioune Ndoye a sair do banco para marcar os dois golos que deram a vitória à equipa minhota, com o VAR decisivo no segundo golo, como sublinha Pedro Henriques). Ioannidis e Eduardo Quaresma juntam-se a Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Debast, Geovany Quenda, Ricardo Mangas e Salvador Blopa, todos lesionados (a que se somam as ausências de Geny Catamo e Diomande que estão a disputar a liga africana das nações, CAN). Hoje, a partir das 20 horas, jogam Benfica e SC Braga para apurar o segundo finalista.
Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar o dia em que arranca a comissão parlamentar de inquérito ao INEM. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.
Boa quarta-feira
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A CAMPANHA PRESIDENCIAL
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PODCASTS
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Moda
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As tendências que aí vêm, as exposições imperdíveis, os casamentos que vão parar tudo e a ligação histórica entre moda e astrologia.
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Educação
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O que acontece quando a filha do outro não aceita a nossa presença e não há laço afetivo que se construa?
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Saúde
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Sono, alimentação, exercício e saúde mental são os 4 pilares da nossa saúde. A Nutricionista Mariana Chaves explica como pequenas mudanças em cada um deles podem transformar o nosso ano.
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Rádio Observador
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António José Seguro (que acertou no discurso), Marques Mendes (que se afundou nas sondagens) e a ministra da Saúde (que não apresenta soluções) são o Bom, o Mau e o Vilão.
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Educação
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Sabia que “Vedras” presente em "Torres Vedras" significa “velhas”? O Marco Neves explica ainda a diferença entre "oliva" e "azeitona" para designar o fruto que vem da oliveira.
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Justiça
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Saragoça da Matta, Agostinho Miranda e Almeida Ribeiro explicam o processo penal contra Maduro, as consequências económicas e o que diz o direito internacional sobre a intervenção dos Estados Unidos
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Um denso nevoeiro baixou sobre o mundo onde costumávamos viver. O de ontem. E quem diria que tal como Stephan Zweig eu poderia vir um dia a dizer com alta verosimilhança, o meu “mundo de ontem”?
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É tempo de voltar ao ginásio da realidade. Este mundo que se anuncia não respeita quem se refugia em abstrações enquanto os outros fazem contas, estabelecem alianças e treinam os bíceps.
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O imperialismo à la Trump faz doí-dói? Pois, preferem o novo imperialismo chinês, não é? Ou a volta do imperialismo russo? O imperialismo alemão também deu óptimas provas! E o japonês?! Ui, soberbo!
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E em que ficamos quanto à Gronelândia, o Canadá, a Colômbia, Cuba?
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MAIS PARA LER
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Livros
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Em "O Lugar Onde Quero Estar", o consultor Shain Shapiro pergunta: e se mudássemos a forma como pensamos a música nas cidades? Falámos com ele sobre o porquê desta questão e que mudanças pode gerar.
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Exposições
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“Um artista de excelência, assim, sem acento, que permanece desconhecido do grande público." Uma exposição patente em Vila do Conde, de onde era natural, procura corrigir essa injustiça.
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Cultura
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Paulo Monteiro revelou esta terça-feira que a comparticipação financeira de 85% do museu está assegurada através do programa Alentejo 2030. Ao todo, serão perto de 1.500 pranchas de banda desenhada.
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