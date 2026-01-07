Enquanto dormia…

Ficámos a saber ontem quanto serão os descontos de IRS mensais, com a publicação das tabelas de retenção na fonte. As simulações da EY para o Observador apontam para ganhos de até 22 euros por mês com as novas tabelas que entraram já em vigor para trabalho dependente e pensionistas. As tabelas incorporam as descidas das taxas de IRS para 2026, aprovadas no Orçamento do Estado para este ano, a atualização do mínimo de existência (salários até 920 euros estão isentos de imposto) e atualização dos escalões (ainda assim aquém de valorizações salariais previstas no acordo de rendimentos). Isto acontece no dia em que a OCDE sugeriu ao Governo que deixasse cair medidas expansionistas como a descida do IRS e do IRC, mas o Executivo já disse que essas são bandeiras para manter.

O julgamento da operação Marquês foi novamente suspenso e remarcado para 13 de janeiro. Tudo por causa do advogado de José Sócrates. O último defensor José Preto está, por motivos de saúde, impedido e o tribunal tentou nomear um advogado oficioso. A primeira alegou objeção de consciência por dizer ser do Chega, a segunda pediu dispensa pela complexidade do processo. Para já ficou a segunda, mas a juíza não poderá forçá-la a manter-se como defensora, podendo recorrer à Ordem de Advogados para nomear um oficioso. Este é também o tema da História do Dia.

Donald Trump reforça pressão sobre a Gronelândia. Mas se o Presidente dos Estados Unidos admitiu que usar a força militar “é sempre uma opção” no “leque de opções” para obter o território dinamarquês, Marco Rubio dizia que o objetivo não é tomar à força o território, mas antes comprá-lo. Os Estados Unidos querem a Gronelândia alegando motivos de segurança, mas também aqui há recursos naturais — como aliás na Venezuela — que Trump e os seus assessores estão de olho. Terras raras começam a ser palavras do ano. Na Venezuela os Estados Unidos estão de olho também no petróleo, com o Presidente dos Estados Unidos a assegurar que o país vai receber entre 30 milhões e 50 milhões de barris por dia, que “será vendido a preços de mercado”, disse. Ou seja poderão valer cerca de dois mil milhões de dólares “para benefício do povo venezuelano e norte-americano”, acrescentou.

“Estou triste porque parece um caso de estudo. Saímos daqui com mais duas lesões e deixa-me triste, tem-nos acontecido de tudo… Mais do que termos sido penalizados no final do jogo, foi o facto de termos perdido mais dois jogadores. Não é difícil, mas bate, bate que amassa”. As palavras são de Rui Borges, treinador do Sporting, depois de perder a meia-final da Taça da Liga para o Vitória de Guimarães (num jogo com o improvável Alioune Ndoye a sair do banco para marcar os dois golos que deram a vitória à equipa minhota, com o VAR decisivo no segundo golo, como sublinha Pedro Henriques). Ioannidis e Eduardo Quaresma juntam-se a Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Debast, Geovany Quenda, Ricardo Mangas e Salvador Blopa, todos lesionados (a que se somam as ausências de Geny Catamo e Diomande que estão a disputar a liga africana das nações, CAN). Hoje, a partir das 20 horas, jogam Benfica e SC Braga para apurar o segundo finalista.

Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar o dia em que arranca a comissão parlamentar de inquérito ao INEM. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.