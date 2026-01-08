Enquanto dormia…

A sondagem de ontem continua a colocar António José Seguro à frente da corrida presidencial com uma ligeira subida: passou de 20,7 para 21%. André Ventura também regista um pequeno aumento, mantendo-se no segundo lugar, e a novidade chega com Cotrim de Figueiredo, que passou para o terceiro lugar neste pódio, com 18%. Seguem-se Henrique Gouveia e Melo (17,2%), Luís Marques Mendes (16,0%), Catarina Martins (3,3%), António Filipe (2,7%), Manuel João Vieira (1,0%) e Jorge Pinto (0,7%). Pode ver aqui o que muda no nosso Radar das Sondagens com este novo inquérito.

Agora que os debates acabaram — tem aqui as melhores frases desta maratona — a campanha continua a todo o gás na estrada que pode seguir ao minuto no nosso artigo em direto:

Há muito mais a acontecer na campanha que pode seguir aqui. Ainda faltam alguns dias para ir às urnas, pelo que se continua sem saber em quem vai votar, ou mesmo que já tenha decidido, pode fazer o nosso Votómetro Presidenciais. Talvez se surpreenda.

E o Benfica perdeu com o Sporting de Braga, sendo assim afastado da final Taça da Liga, num jogo que Mourinho admitiu terem merecido perder: “Foi inaceitável, nem com vizinhos…”

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