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Enquanto dormia…
… o Observador contava-lhe como os rendimentos de Henrique Gouveia e Melo são apenas da Marinha, tendo ainda um Alojamento Local explorado pela ex-mulher, razão pela qual não o declarou. No entanto, o almirante, apesar de o Tribunal Constitucional lhe ter dito que não era necessário, fez questão de apresentar a declaração à saída das Forças Armadas. Esta é mais uma análise do jornal aos rendimentos dos candidatos às eleições presidenciais. Já divulgámos os de Jorge Pinto, João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e André Ventura. Estamos também a publicar a árvore genealógica de cada um dos candidatos. Pode ver as surpresas que há na linha de ascendentes de António José Seguro, António Filipe, Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, Catarina Martins, Jorge Pinto e João Cotrim de Figueiredo.
A sondagem de ontem continua a colocar António José Seguro à frente da corrida presidencial com uma ligeira subida: passou de 20,7 para 21%. André Ventura também regista um pequeno aumento, mantendo-se no segundo lugar, e a novidade chega com Cotrim de Figueiredo, que passou para o terceiro lugar neste pódio, com 18%. Seguem-se Henrique Gouveia e Melo (17,2%), Luís Marques Mendes (16,0%), Catarina Martins (3,3%), António Filipe (2,7%), Manuel João Vieira (1,0%) e Jorge Pinto (0,7%). Pode ver aqui o que muda no nosso Radar das Sondagens com este novo inquérito.
Agora que os debates acabaram — tem aqui as melhores frases desta maratona — a campanha continua a todo o gás na estrada que pode seguir ao minuto no nosso artigo em direto:
Há muito mais a acontecer na campanha que pode seguir aqui. Ainda faltam alguns dias para ir às urnas, pelo que se continua sem saber em quem vai votar, ou mesmo que já tenha decidido, pode fazer o nosso Votómetro Presidenciais. Talvez se surpreenda.
No xadrez internacional, a perseguição e apreensão pelos Estados Unidos de um petroleiro com bandeira russa, que fugiu do bloqueio norte-americano à Venezuela, marcou o dia de ontem. Moscovo protestou q.b. mas aparentemente não foi além disso. Com a pressão da guerra na Ucrânia não terá capacidade para respostas simétricas. Para a Venezuela, a Casa Branca anunciou um plano em três fases, sendo que Corina Machado, apesar de todos os seus esforços para agradar a Trump, está mesmo afastada do poder. Washington preferiu uma chavista. Porquê? José Carlos Duarte explica-lhe tudo neste artigo.
E o Benfica perdeu com o Sporting de Braga, sendo assim afastado da final Taça da Liga, num jogo que Mourinho admitiu terem merecido perder: “Foi inaceitável, nem com vizinhos…”
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Boa quinta-feira e até já.
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A CAMPANHA PRESIDENCIAL
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PODCASTS
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Política
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No "Realpolitik", Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro falam sobre a ação militar na Venezuela e sobre os altos e baixos da campanha presidencial, com caneladas, elefantes e lutadores de sumo.
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Economia
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Miguel Vassalo é o country diretor da Autorola, uma multinacional de referência no mercado dos carros usados. Estuda e aplica a big data e a IA para reinventar o negócio numa empresa de sucesso.
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Lifestyle
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Uma conversa honesta sobre distúrbios alimentares, depressão e saúde mental. Catarina Aires fala da pressão na dança, do fundo do poço, da terapia e de como a maternidade transformou corpo, sonhos e vida.
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Dinheiro
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A economia portuguesa reforça o seu estado de pleno emprego. Em Novembro, a taxa de desemprego foi de 5,7%, o valor mais baixo desde o início de 2002.
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Rádio Observador
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Mais de metade das casas portuguesas tem um animal de estimação, mas há aldeias onde já não há crianças. Os animais são parte da família, mas há que falar das famílias que são cada vez mais pequenas.
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Rádio Observador
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Despique do "facilitismo" entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, Seguro e Cotrim com o fato "branco" sem vestígio de lama e Ventura com "show". E ainda, o caso do INEM com o problema das macas.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Desde que a liberdade prevaleça e a sociedade não amoleça temos de continuar a acreditar que mais tarde ou mais cedo surgirão outras alternativas/oportunidades para alcançarmos as mudanças necessárias
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O caso dos boletins de voto que foram impressos com 14 nomes para uma eleição onde apenas 11 foram formalmente admitidos é algo de inimaginável até ao momento em que se torna realidade.
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“É melhor ser temido do que amado”, dizia Maquiavel. A questão, aqui, é que os Estados Unidos não se estão a tornar temidos, que sempre foram, é estarem a tornar-se odiados.
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Um paradoxo explicado por diferenças estruturais, não por incompetência.
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MAIS PARA LER
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Música
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André Henriques, Pedro “Gaza” Cobrado, Quim Albergaria e Ricardo Martins; uma banda em combustão espontânea; e um álbum, “Vamos ser breves”. Falámos com eles antes dos concertos no Porto e em Lisboa.
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Inteligência Artificial
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Ministro alemão da Comunicação Social fala em "industrialização do assédio sexual" na rede social X. Depois de desvalorizar, Musk deixa aviso: quem o faça "sofrerá consequências". EUA em silêncio.
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Lisboa
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Há quase dois anos que a Câmara da capital discute os limites que devem ser estabelecidos para o consumo de álcool nas vias públicas. Medida para diminuir ruído noturno na reunião de dia 14.
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