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Enquanto dormia…
… A temperatura começava a descer. A passagem da depressão Ingrid vai trazer frio, chuva, neve, agitação marítima, o que levou a Proteção Civil a colocar quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 (numa escala até 4) até às 23h59 de sábado. As autoridades apelam à população para que vá acompanhando as atualizações meteorológicas, evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil. A circulação ferroviária na Linha do Minho ficou suspensa esta manhã entre Caminha e Valença, devido à queda de uma árvore. O Observador vai acompanhar a evolução ao longo do dia.
Quente é como está a campanha presidencial, desfilando apoios. Luís Marques Mendes tenciona apoiar António José Seguro. Também Mariana Leitão, presidente da IL, disse que votará em Seguro “sem entusiasmo”, mas a IL não apoia qualquer candidato. Carlos Moedas junta-se aos apoiantes de Seguro.
Depois do CDS-PP ter decidido pela neutralidade, Assunção Cristas assumiu o voto em Seguro, bem como Adolfo Mesquita Nunes. Já Paulo Núncio, vice do CDS, declara apoio… ao CDS de não apoiar qualquer candidato. No entanto, no Now afirmou: “Nunca votei num candidato presidencial de esquerda no passado. Não vou votar num candidato presidencial de esquerda nestas eleições e peço a Deus o discernimento para nunca votar num candidato presidencial de esquerda no futuro. O adversário político do CDS é o PS, o adversário ideológico do CDS é o socialismo. (…) Votar num candidato presidencial socialista era renegar todo o meu passado”. Não apoia nenhum, concluiu, depois de no Parlamento ter assumido que “qualquer candidato que receba voto popular tem legitimidade democrática”.
Haverá, para a segunda volta, um debate televisivo entre António José Seguro e André Ventura, a 27 de janeiro. Um único, segundo Ventura que acusa Seguro de querer fugir. O 31.º debate nas Presidenciais, replica Seguro. Na primeira sondagem após a primeira volta, António José Seguro fica à frente com 60,8% dos votos, com André Ventura nos 24,5%. O barómetro é da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.
A ferver. Luís Montenegro apresentou queixa de uma conta da rede X, do utilizador Volksvargas, por alegado ato de desinformação. O utilizador garante que é uma conta satírica. Em defesa da queixa, Leitão Amaro assumiu que a conta não se apresenta como satírica e até insinuou que o seu autor no passado foi “avençado ou colaborador de algum espaço político”, sem concretizar. O autor, Luís Vargas, é um designer industrial de Lisboa com um mestrado em Engineering Design pelo Instituto Superior Técnico e co-fundador de uma agência de comunicação. O caso jurídico é difícil de analisar. A desinformação não é punida, mas pode invocar-se difamação ou injúria.
O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de medidas relacionadas com os transportes, nomeadamente anunciando que a CP vai estudar quatro subconcessões a privados de linhas suburbanas. Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, anunciou ainda que a empresa pública vai estar na alta velocidade. Noutros campos, os anúncios passaram pela possibilidade “à americana” do ensino de condução poder ser feito por tutor (o que já mereceu críticas das escolas de condução), mais poder para o IMT, e a possibilidade de haver testes, nas estradas, de carros autónomos.
Mark Carney emergiu como um “novo líder” das potências que lutam contra uns Estados Unidos que destruíram a ordem internacional. “Se não estamos à mesa, estamos no menu” será uma das frases que ficará do discurso (escrito pelo próprio, segundo o The Guardian) do primeiro-ministro do Canadá que em Davos se impôs. E que já mereceu resposta de Trump: “O Canadá vive graças aos Estados Unidos”. Carney não se calou: “Nós somos os donos da nossa casa. Este é o nosso país. Este é o nosso futuro. É a nossa escolha”, continuou. Trump retirou o convite a Carney para se juntar ao seu “Conselho de Paz”. É este o estilo do Presidente dos Estados Unidos. Que desde que assumiu o segundo mandato tem avançado e recuado em vários temas, mais recentemente na Gronelândia. Um dia anunciava tarifas, noutro retirava-as. Não se sabe que acordo é que terá sugerido mas a Dinamarca garante que não negoceia soberania.
O FC Porto garantiu a ida ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com o empate a uma bola com o Viktoria Plzen na República Checa, em que Samu falhou um penálti (o segundo consecutivo, o que levou o treinador Farioli a garantir que continuará a marcar penáltis). Se no FC Porto houve um penálti madrasto, no SC Braga foi um penálti milagroso. Lukas Hornicek defendeu o penálti contra o Nottingham Forest e garantiu também, ao conseguir ganhar por uma bola, pelo menos o playoff.
Um recorde de nomeações. Pecadores, de Ryan Coogler, conseguiu 16 nomeações para os Óscares. Os nomeados à edição deste ano dos maiores prémios do cinema foram revelados esta quinta-feira em Los Angeles. Pecadores lidera com 16 nomeações, seguido de Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, com 13. Marty Supreme também esteve em alta, tal como o brasileiro Agente Secreto. “Uma confiança ousada no poder do próprio cinema”, escreveu o The New Yorker. O Brasil começa a ser um caso sério nos Óscares. O Agente Secreto recebeu a nomeação para Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Casting, categoria que se estreia este ano. E o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre ao Óscar de Melhor Fotografia pelo filme Train Dreams, que ao saber da nomeação comprou logo passagem para o Brasil. Adolpho Veloso vive em Lisboa, conta a G1. Os Óscares são entregues a 15 de março.
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Por hoje é tudo. Proteja-se da chuva e do frio. Boa sexta-feira e bom fim de semana
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