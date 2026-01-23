Enquanto dormia…

… A temperatura começava a descer. A passagem da depressão Ingrid vai trazer frio, chuva, neve, agitação marítima, o que levou a Proteção Civil a colocar quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 (numa escala até 4) até às 23h59 de sábado. As autoridades apelam à população para que vá acompanhando as atualizações meteorológicas, evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil. A circulação ferroviária na Linha do Minho ficou suspensa esta manhã entre Caminha e Valença, devido à queda de uma árvore. O Observador vai acompanhar a evolução ao longo do dia.

Depois do CDS-PP ter decidido pela neutralidade, Assunção Cristas assumiu o voto em Seguro, bem como Adolfo Mesquita Nunes. Já Paulo Núncio, vice do CDS, declara apoio… ao CDS de não apoiar qualquer candidato. No entanto, no Now afirmou: “Nunca votei num candidato presidencial de esquerda no passado. Não vou votar num candidato presidencial de esquerda nestas eleições e peço a Deus o discernimento para nunca votar num candidato presidencial de esquerda no futuro. O adversário político do CDS é o PS, o adversário ideológico do CDS é o socialismo. (…) Votar num candidato presidencial socialista era renegar todo o meu passado”. Não apoia nenhum, concluiu, depois de no Parlamento ter assumido que “qualquer candidato que receba voto popular tem legitimidade democrática”.

Haverá, para a segunda volta, um debate televisivo entre António José Seguro e André Ventura, a 27 de janeiro. Um único, segundo Ventura que acusa Seguro de querer fugir. O 31.º debate nas Presidenciais, replica Seguro. Na primeira sondagem após a primeira volta, António José Seguro fica à frente com 60,8% dos votos, com André Ventura nos 24,5%. O barómetro é da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.

A ferver. Luís Montenegro apresentou queixa de uma conta da rede X, do utilizador Volksvargas, por alegado ato de desinformação. O utilizador garante que é uma conta satírica. Em defesa da queixa, Leitão Amaro assumiu que a conta não se apresenta como satírica e até insinuou que o seu autor no passado foi “avençado ou colaborador de algum espaço político”, sem concretizar. O autor, Luís Vargas, é um designer industrial de Lisboa com um mestrado em Engineering Design pelo Instituto Superior Técnico e co-fundador de uma agência de comunicação. O caso jurídico é difícil de analisar. A desinformação não é punida, mas pode invocar-se difamação ou injúria.

O FC Porto garantiu a ida ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com o empate a uma bola com o Viktoria Plzen na República Checa, em que Samu falhou um penálti (o segundo consecutivo, o que levou o treinador Farioli a garantir que continuará a marcar penáltis). Se no FC Porto houve um penálti madrasto, no SC Braga foi um penálti milagroso. Lukas Hornicek defendeu o penálti contra o Nottingham Forest e garantiu também, ao conseguir ganhar por uma bola, pelo menos o playoff.

Um recorde de nomeações. Pecadores, de Ryan Coogler, conseguiu 16 nomeações para os Óscares. Os nomeados à edição deste ano dos maiores prémios do cinema foram revelados esta quinta-feira em Los Angeles. Pecadores lidera com 16 nomeações, seguido de Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, com 13. Marty Supreme também esteve em alta, tal como o brasileiro Agente Secreto. “Uma confiança ousada no poder do próprio cinema”, escreveu o The New Yorker. O Brasil começa a ser um caso sério nos Óscares. O Agente Secreto recebeu a nomeação para Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Casting, categoria que se estreia este ano. E o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre ao Óscar de Melhor Fotografia pelo filme Train Dreams, que ao saber da nomeação comprou logo passagem para o Brasil. Adolpho Veloso vive em Lisboa, conta a G1. Os Óscares são entregues a 15 de março.

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